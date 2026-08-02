Украина разнесла склад Wildberries в Самарской области, небо окутал густой дым

Это уже девятый состав Wildberries, с середины июля атаковавший украинские беспилотники.

После утренней атаки украинских дронов возник масштабный пожар в логистическом центре Wildberries в поселке Новосемейкино Самарской области. На снимках в соцсетях видно, что пожар набирает обороты, а небо окутал густой дым.

В компании подтвердили пожар на своем логистическом объекте в результате атаки дронов. "В результате атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возник пожар... Логистические цепочки перестроены", – говорится в сообщении российской компании.

По данным российских СМИ, этот центр площадью 130 тыс. кв. м открыли только в мае 2025 года. Предполагалось, что после полного запуска склад будет вмещать до 120 млн единиц товаров. Телеграм-канал ASTRA установил, что загорелся склад Wildberries в индустриальном парке "Новосемейкино".

Видео дня

После прибытия на место очевидцы начали активно публиковать в сети фото и видео горящего центра. На них видно, что столб дыма заполнил небо Самарской области РФ после утреннего удара по складу Wildberries. При этом сами россияне на видео уже плачут, что "больше так не могут и когда это закончится".

Это уже девятый склад Wildberries, который с середины июля подвергся атакам украинских беспилотников.

Удары по складам Wildberries: что известно

В июле Украина начала серию дальнобойных ударов по логистическим центрам российского маркетплейса Wildberries.

По словам экспертов, целью атак является не только нанесение экономического ущерба, но и срыв поставок товаров двойного назначения, которые через склады компании попадают в российскую армию. В частности, речь идет об оптоволокне, оптике, бронежилетах, медицинском снаряжении, комплектующих для беспилотников и прочем оборудовании.

По оценкам экспертов, около 40% целей таких ударов имеют военное значение, а ещё 60% – экономический и политический эффект, поскольку они создают проблемы для российской логистики и бизнеса.

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