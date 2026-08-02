Происходит масштабирование: эксперт прокомментировал взрыв в ресторане в Москве

Рано или поздно каждый из российских военных преступников понесет наказание.

В связи со взрывом в московском ресторане можно сделать вывод, что "происходит масштабирование", а эффект от применения средств возрастает.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроймо небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ. Комментируя взрыв в элитном ресторане в центре Москвы, он отметил, что нужно радоваться тому, что нанесение эффективных ударов носит системный характер.

"С точки зрения оценки действий сил, которые это проводят, происходит модернизация, масштабирование, и поэтому эффект от применения тоже растет", – сказал Романенко.

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Кроме того, отметил эксперт, действия в ресторане были направлены "против российских военных преступников… в том числе и командующего Воздушно-космическими силами".

Романенко выразил надежду, что рано или поздно каждый из преступников получит по заслугам. "В Гааге формируются трибуналы. Процесс идет. И я думаю и желаю, чтобы большинство тех наших граждан, кто наблюдает, кто переживает все эти события, дождались и увидели, как по заслугам будут отвечать эти международные преступники", – подчеркнул он.

Взрыв в московском ресторане: что известно

Как сообщалось, вечером 1 августа произошел взрыв в элитном ресторане Balzi Rossi в центре Москвы. Согласно данным российского министерства внутренних дел, в результате взрыва 3 человека погибли, а более 20 получили ранения.

Целью взрыва мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Александр Чайко, которого в Украине судят за военные преступления. В начале полномасштабной войны он командовал войсками, участвовавшими в бучанской резне, а главкомандующим его назначили в мае этого года.

Бомбу взорвали дистанционно. Мощность взрывчатки равнялась одному килограмму тротила, а само устройство было наполнено металлическими шариками. В результате взрыва погибли женщина с бомбой, охранник, который не пропустил её, а также посетитель ресторана.

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