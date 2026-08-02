Звезда Голливуда во время тайного визита в Украину пережил российский обстрел

Джесси Айзенберг посетил поселок во Львовской области.

Известный голливудский актер Джесси Айзенберг ("Иллюзия обмана", "Социальная сеть"), посетил Украину и в одну из ночей пережил российский массированный обстрел. В сюжете ТСН знаменитость сделал заявление по этому поводу.

Отмечается, что актер Джесси Айзенберг тайно приехал в Украину и посетил поселок во Львовской области, расположенный неподалеку от польской границы. Целью его визита стало участие в благотворительном проекте The Campfire Project, который поддерживает детей, пострадавших из-за войны.

Звезда провел для украинских детей серию мастер-классов по актерскому мастерству, а чтобы свободно работать с материалами во время занятий, заранее готовился к поездке - в течение года изучал кириллицу и учился читать на ней.

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Говоря об обстреле, актер признался, что уже к утру увидел в новостях последствия удара и был шокирован:

"Нас разбудила тревога, мы спустились в укрытие, а утром я увидел последствия обстрела. Это было опустошительно, ужасающе, возмутительно и трагично. Я подумал, а что было бы, если бы бомбили Нью-Йорк, если бы бомбили мой дом? Потому что Львов очень напомнил мне город, в котором я живу".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Анджелина Джоли приезжала в Херсон.

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