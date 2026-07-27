Рассказываем, какие даты стоит отметить в календаре на август.

Август принесет не только последние жаркие дни, но и немало важных событий: в этом месяце нас ждут государственные праздники в Украине, различные церковные годовщины и многие другие памятные даты. Мы собрали все самые важные и значимые праздники в августе 2026 года в одном календаре.

Праздники в Украине по новому и старому стилям - полный календарь

Календарь на август включает следующие даты:

1 августа – День инкассатора, Медовый Спас (по новому стилю);

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2 августа – День памяти погибших десантников ВСУ;

3 августа – День Воздушных сил ВСУ;

6 августа – Преображение Господне, Яблочный Спас 2026 (по новому стилю);

8 августа – День войск связи ВСУ;

9 августа – Международный день коренных народов мира, День строителя, День работников ветеринарной медицины;

12 августа – Международный день молодежи;

14 августа – Медовый Спас (по старому стилю);

15 августа – День археолога, Успение Пресвятой Богородицы;

16 августа – Ореховый Спас (по новому стилю);

19 августа – День пасечника, Яблочный Спас (по старому стилю);

23 августа – День Государственного Флага Украины;

24 августа – День Независимости Украины;

26 августа – Международный день собак;

27 августа – День украинского сала;

29 августа – День памяти защитников Украины, День авиации Украины, Усекновение главы Иоанна Предтечи (по новому стилю), Ореховый Спас (по старому стилю);

30 августа – День шахтера.

В целом в августе преобладают профессиональные, международные и церковные даты, но есть и важные национальные годовщины.

Все праздники в Украине в августе 2026 - на что обратить внимание

Итак, если оценить, какие праздники в августе самые важные, несомненно, выделяется День Независимости Украины. Это главный государственный праздник страны, который ежегодно отмечают 24 августа.

Также ближайшие праздники в Украине включают и немало церковных дат. По новоюлианскому календарю, которого придерживаются Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, 6 августа отмечается Преображение Господне, 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы, а 29 августа – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Кроме того, с 1 по 14 августа продолжается Успенский пост.

Выходные в августе насчитывают 10 дней (субботы и воскресенья). При этом дополнительных официальных выходных, в том числе по случаю Дня Независимости Украины, не предусмотрено из-за действия военного положения.

По той же причине даже официальные праздники в Украине не будут служить основанием для переноса выходных, поэтому график работы остается без изменений.

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