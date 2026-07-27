Август принесет не только последние жаркие дни, но и немало важных событий: в этом месяце нас ждут государственные праздники в Украине, различные церковные годовщины и многие другие памятные даты. Мы собрали все самые важные и значимые праздники в августе 2026 года в одном календаре.
Праздники в Украине по новому и старому стилям - полный календарь
Календарь на август включает следующие даты:
1 августа – День инкассатора, Медовый Спас (по новому стилю);
2 августа – День памяти погибших десантников ВСУ;
3 августа – День Воздушных сил ВСУ;
6 августа – Преображение Господне, Яблочный Спас 2026 (по новому стилю);
8 августа – День войск связи ВСУ;
9 августа – Международный день коренных народов мира, День строителя, День работников ветеринарной медицины;
12 августа – Международный день молодежи;
14 августа – Медовый Спас (по старому стилю);
15 августа – День археолога, Успение Пресвятой Богородицы;
16 августа – Ореховый Спас (по новому стилю);
19 августа – День пасечника, Яблочный Спас (по старому стилю);
23 августа – День Государственного Флага Украины;
24 августа – День Независимости Украины;
26 августа – Международный день собак;
27 августа – День украинского сала;
29 августа – День памяти защитников Украины, День авиации Украины, Усекновение главы Иоанна Предтечи (по новому стилю), Ореховый Спас (по старому стилю);
30 августа – День шахтера.
В целом в августе преобладают профессиональные, международные и церковные даты, но есть и важные национальные годовщины.
Все праздники в Украине в августе 2026 - на что обратить внимание
Итак, если оценить, какие праздники в августе самые важные, несомненно, выделяется День Независимости Украины. Это главный государственный праздник страны, который ежегодно отмечают 24 августа.
Также ближайшие праздники в Украине включают и немало церковных дат. По новоюлианскому календарю, которого придерживаются Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, 6 августа отмечается Преображение Господне, 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы, а 29 августа – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Кроме того, с 1 по 14 августа продолжается Успенский пост.
Выходные в августе насчитывают 10 дней (субботы и воскресенья). При этом дополнительных официальных выходных, в том числе по случаю Дня Независимости Украины, не предусмотрено из-за действия военного положения.
По той же причине даже официальные праздники в Украине не будут служить основанием для переноса выходных, поэтому график работы остается без изменений.