Украинские пограничники перехватили российский БПЛА ZALA Z-20 на рекордной высоте

Беспилотник ZALA Z-20 был сбит на высоте почти 7 км.

Украинские пограничники перехватили российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 на высоте 6858 метров, что стало новым рекордом. Об этом сообщили на странице "Северной границы" Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Отмечается, что российские войска намеренно запускают разведывательные дроны ZALA Z-20 на больших высотах, надеясь, что там они останутся недосягаемыми.

"Но для операторов STING 105-го пограничного отряда ГПСУ это не стало препятствием. Нашим дроном цель была успешно перехвачена на высоте 6858 метров", – подчеркнули в Госпограничной службе.

По информации пограничников, это самая высокая подтвержденная высота перехвата вражеского беспилотника среди украинских подразделений, работающих в этом направлении.

"И хотя приятно быть рекордсменами, ещё приятнее видеть, как украинские технологии и мастерство операторов каждый день поднимают эту планку ещё выше", – подчеркнули в ГПСУ.

Подробнее о сбивании российских БПЛА

Ранее сообщалось, что Силы обороны впервые сбили российские дроны "Молния" с искусственным интеллектом. Цели были уничтожены в конце июня с помощью дронов-перехватчиков "Генерал Черешня AIR" и "Генерал Черешня Bullet" во время отражения атаки на Запорожском направлении.

По словам украинских военных, успешное уничтожение новых "Молний" является сложной задачей, поскольку они летают автономно и их трудно обнаружить.

Вас также могут заинтересовать новости: