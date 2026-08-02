'Главный улыбашка Киева': Притула впервые за долгое время показал годовалого сына (фото)

У бывшего ведущего четверо детей.

Известный украинский волонтер, а в прошлом ведущий и шоумен Сергей Притула впервые за долгое время показал своего самого младшего сына Марка, которому исполнился год.

"Самому младшему из Притул сегодня 1 год! Марк Сергеевич – официально. Калачик – версия папы. Красавчик – версия Стефании. Независимо от вариантов, безоговорочный обладатель приза зрительских симпатий среди друзей семьи и главный улыбашка Киева! Счастливой судьбы, Калачик! И тебе и всем украинским детям!" - написал Притула, опубликовав фото сына.

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