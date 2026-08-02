В 1869 году открыли Суэцкий канал, и это событие навсегда изменило Средиземное море

Естественная экосистема Средиземного моря претерпела существенные изменения после появления прямого сообщения с Красным морем.

Более 150 лет назад начал функционировать Суэцкий канал. Его открытие кардинально изменило всю систему международной морской торговли. Но не только её. Навсегда изменилась также экосистема Средиземного моря, пишет Times of India.

Как говорится в публикации, группа ученых из Тель-Авивского университета проанализировала экосистему Средиземного моря и определила 120 видов рыб, которые проникли туда из Красного моря через Суэцкий канал.

Учёные создали статистическую модель, которая не только объясняет уже известные случаи проникновения рыб в Средиземное море, но и позволяет оценить, какие виды имеют наибольшие шансы успешно освоить новые воды в ближайшее время.

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Среди основных кандидатов, которых модель определила как наиболее вероятных будущих колонизаторов, исследователи называют звёздообразного иглобрюха, киноварного барабулевого козлика и желтопятнистого каранкса.

Чтобы выяснить, какие именно особенности помогают рыбам успешно осваивать новые территории, исследователи использовали стереоскопические подводные видеосистемы с приманкой, установленные на глубинах от 5 до 150 метров в заливе Эйлат и вдоль средиземноморского побережья Израиля. После анализа сотен часов видеозаписей они сравнили 179 популяций рыб, сопоставив виды, которые уже мигрировали в Средиземное море, с их близкими родственниками, пока остающимися только в Красном море.

Авторы работы отмечают, что в отличие от предыдущих исследований, они изучали не только уже успешных "захватчиков", но и исходные популяции в Красном море. Это позволило определить черты, которые существовали ещё до начала миграции. В частности, наибольшие шансы на переселение имеют виды, которые в меньшей степени зависят от коралловых рифов. В то же время исследование опровергает распространенное представление о том, что наиболее успешными колонизаторами являются универсальные виды, способные жить практически в любых условиях.

Учёные обратили внимание на то, что после переселения рыбы меняют своё поведение. Они быстро приспосабливаются к новым условиям и занимают иные среды обитания, чем в Красном море. Кроме того, инвазивные виды не заселяют преимущественно свободные экологические ниши, а конкурируют с местными обитателями за пищу, укрытие и пространство.

"До сих пор исследователи пытались понять биологические инвазии, в основном изучая виды, которые уже прибыли в Средиземное море. Поэтому мы сделали шаг назад и задались вопросом, какими являются эти виды ещё до того, как они начинают своё путешествие. Это отличие позволяет нам перейти от объяснения уже произошедших инвазий к прогнозированию будущих инвазий", – говорят исследователи.

Как отмечает Times of India, с ростом температуры воды Средиземное море становится всё более благоприятным для тропических видов. По мнению исследователей, подобные прогностические модели могут стать важным инструментом для экологического мониторинга, помогая своевременно выявлять появление новых инвазивных видов и лучше подготовиться к будущим изменениям в морских экосистемах.

Новости науки

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