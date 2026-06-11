В Италии разразился скандал из-за запрета на использование личных зонтиков на популярном пляже

Новые правила касаются пляжа Пунта-Молентис в муниципалитете Вилласимиус.

На одном из самых известных пляжей итальянской Сардинии ввели необычное ограничение - большинству отдыхающих отныне запрещено устанавливать собственные пляжные зонты, пишет Express.

Новые правила касаются пляжа Пунта-Молентис в муниципалитете Вилласимиус на юго-восточном побережье острова. Устанавливать зонтики разрешено только людям в возрасте от 65 лет, а также семьям с детьми до 10 лет.

Как отмечается, ограничение является частью комплекса мер, направленных на защиту природной среды пляжа. Местные власти заявляют, что новые правила должны помочь сохранить территорию после серьезных экологических потрясений последних лет.

Видео дня

Впрочем, среди пользователей соцсетей решение вызвало удивление, критику и даже насмешки.

Комментируя сообщение муниципалитета о новых правилах, один из пользователей в шутку написал: "Чтобы поставить зонт, мне теперь нужно арендовать ребенка?"

Другой пользователь пошутил: "То есть для того, чтобы прийти на пляж с зонтиком, я должен либо привести дедушку, либо срочно родить ребенка к завтрашнему дню?"

Кроме того, некоторые отдыхающие выразили обеспокоенность возможными рисками для здоровья, в частности из-за повышения вероятности теплового удара или развития рака кожи в условиях сильной жары.

Пляж возобновляет работу после масштабного пожара

Пляж Пунта-Молентис был закрыт с июля прошлого года после крупного лесного пожара, который, по сообщениям, был вызван умышленным поджогом.

В муниципалитете отметили, что именно этот пожар, а также "исключительные морские погодные явления" стали причиной ужесточения правил пользования пляжем. Новые ограничения будут действовать в течение всего летнего сезона - до конца октября. Помимо зонтов, на территории пляжа также запрещено устанавливать беседки, шатры и палатки.

"Именно поэтому необходимо ограничить влияние человека на территорию и обеспечить сохранение этого природного достояния для будущих поколений", - объяснили в местном совете накануне открытия пляжа.

За посещение придется платить

Пунта-Молентис расположен в природоохранной зоне, поэтому за его посещение установлена плата в размере 10 евро.

Часть туристов уже заявила о намерении бойкотировать пляж из-за новых правил, тогда как другие планируют отдыхать в альтернативных местах на острове.

Сардиния остается одним из самых популярных туристических направлений Средиземноморья.

Расположенная к западу от материковой Италии Сардиния известна своими живописными пляжами, кристально чистой водой и является вторым по площади островом Средиземного моря после Сицилии.

Другие новости туризма

Напомним, на популярных туристических островах Испании могут запретить ношение традиционной мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо и тело женщины.

Нарушителям грозят штрафы до 25 тысяч фунтов стерлингов (более 1,4 млн грн). Соответствующий законопроект рассматривается на Балеарских островах, в состав которых входят Майорка, Менорка, Ибица и Форментера.

Вас также могут заинтересовать новости: