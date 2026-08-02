Министр обороны Болгарии оскандалился из-за польских МиГ-29, на которые претендует Украина

Болгария не должна превращаться в "кладбище советской авиации", заявила оппозиция.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов оказался в центре скандала из-за заявления о том, что его страна хочет купить у Польши запчасти для истребителей МиГ-29.

Как пишет издание BTA, министра раскритиковали представители парламентской оппозиции. В частности, депутат от коалиции "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев заявил, что страна должна закупать современные самолеты, соответствующие стандартам НАТО, а не МиГ-29.

"В то время, когда Болгария должна перевооружаться западной техникой, стало известно, что мы просим продать нам польские МиГ-29", – сказал политик.

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Мирчев высказал мнение, что Болгария не должна превращаться в "кладбище советской авиации", ведь страны НАТО уже отказываются от МиГ-29.

А молодежная организация "Да, Болгария", входящая в коалицию "Демократическая Болгария", пошла ещё дальше и припарковала возле здания Минобороны старый "Москвич" в знак протеста против возможной покупки запчастей к МиГ-29.

В организации заявили, что все в стране убедились, что Стоянов является ярым сторонником ностальгии по социалистическому прошлому, поэтому вполне уместно, чтобы в его гараже стоял "Москвич".

Представитель организации Тодор Петров заявил, что Стоянов предпринимает необоснованные шаги, а Болгария не должна становиться "свалкой" старой российской военной техники:

"Вместо того чтобы превращать Болгарию в Porsche, он превращает страну и болгарскую армию в "Москвич"".

Депутат от партии "Продолжаем изменения" Радослав Рыбарский также призвал не тратить ресурсы на восстановление старой военной техники.

Ситуация вокруг польских МиГов

24 июля министр обороны Болгарии Стоянов направил запрос в Польшу, Венгрию и еще несколько стран относительно наличия самолетов МиГ-29 и запчастей к ним. Он подчеркнул, что Болгарию интересуют только комплектующие, а не сами самолеты.

Известно, что на польские МиГи претендует и Украина. В настоящее время Киев ведет переговоры с Варшавой о получении истребителей в обмен на технологии БПЛА.

Делегация Украины после осмотра польских МиГ-29 пришла к выводу, что их техническое состояние настолько плохое, что Киев примет их только при условии, что Польша модернизирует эти самолеты за свой счет.

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