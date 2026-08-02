Мужчина присоединил прицеп к Tesla Cybertruck и пришёл к ужасающему выводу

Cybertruck, который Илон Маск считал своим главным достижением, в очередной раз продемонстрировал, насколько это неудачный автомобиль.

Владелец Tesla Cybertruck из Флориды решил отбуксировать лодку к озеру. Это простое действие, которое под силу любому достаточно мощному пикапу, разочаровало мужчину в его машине, пишет издание Supercar Blondie.

В публикации отмечается, что Tesla рекламирует Cybertruck как автомобиль, способный перевозить до более чем одной тонны груза и буксировать прицепы массой до 5 тонн. Компания даже сравнивает эту грузоподъемность с весом среднего африканского слона. В то же время реальный опыт американского блогера, ведущего YouTube-канал Flying Wheels, оказался значительно менее оптимистичным.

Во время поездки к озеру Cybertruck смог справиться с буксировкой лодки, однако, как рассказывает автор, нагрузка существенно сократила запас хода. Из-за этого водителю пришлось несколько раз останавливаться для зарядки аккумулятора, что не только увеличило продолжительность поездки, но и привело к дополнительным расходам.

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Блогер отметил, что только по дороге к озеру ему пришлось дважды заряжать автомобиль, а обратный путь, вероятно, потребовал бы ещё двух остановок.

По завершении поездки блогер пришел к выводу, что в таких условиях дизельный пикап был бы более практичным решением. По его словам, главной проблемой стала не способность Cybertruck тянуть лодку, а резкое падение эффективности во время буксировки.

"Мораль этой истории: не буксируйте прицепы на электромобилях. В этом нет смысла; они абсолютно, абсолютно непрактичны", – подчеркнул мужчина.

Несмотря на критику, автор признал, что сам процесс буксировки не вызвал проблем.

"Замечателен ли этот пикап? Да. Можно ли им буксировать? Да, он буксировал прекрасно. Стоит ли это делать? Нет, потому что это абсолютно неэффективно", – добавил он.

Как напоминает издание, это не первый случай, когда возможности Tesla Cybertruck при буксировке становятся предметом критики. Ранее владельцы электропикапа уже жаловались на быстрое сокращение запаса хода при большой нагрузке, а в отдельных случаях им даже советовали выбрать традиционный пикап с двигателем внутреннего сгорания.

Проблемы Tesla Cybertruck

Как писал УНИАН, Tesla Cybertruck, который Илон Маск представил как революционный электропикап, после выхода на рынок получил репутацию ненадежной модели и стал объектом критики из-за своего дизайна.

Продажи оказались значительно ниже прогнозов: вместо ожидаемых 500 тысяч машин в год компания не смогла реализовать даже 40 тысяч, а сейчас показатели упали до нескольких тысяч. Аналитики сравнивают ситуацию с легендарным провалом Ford Edsel в 1950-х годах, но отмечают, что Cybertruck демонстрирует еще худшие результаты.

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