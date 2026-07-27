Картофель в кисло-сладком маринаде с укропом получается нежным, упругим и ароматным.

Большинство домашних заготовок делают из огурцов, помидоров или перца, а вот картофель редко попадает в банки.

И зря: в кисло-сладком маринаде он приобретает необычный вкус, остается упругим и прекрасно подходит как к мясу или рыбе, так и в качестве самостоятельной закуски.

Рассказываем, как готовится маринованный картофель.

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Маринованный картофель - рецепт закуски

Картофель в маринаде приобретает приятную кислинку, сохраняя нежный вкус. Лучше всего подавать его хорошо охлажденным - за это время маринад успевает полностью пропитать кусочки.

Для этого рецепта рекомендуется использовать картофель салатных сортов, который после варки хорошо держит форму и не рассыпается, пишет издание Gazeta.pl.

Вам понадобятся:

6 средних картофелин;

200 мл яблочного уксуса;

200 мл воды;

100 г сахара;

небольшой пучок свежего укропа.

Хорошо вымойте картофель и отварите его в кожуре до готовности. Слегка остудите, очистите и нарежьте толстыми брусочками. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар и измельченный укроп. Доведите маринад до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Плотно уложите еще теплый картофель в стерилизованную банку. Залейте горячим маринадом вместе с укропом. Герметично закройте банку, оставьте до полного остывания, после чего поставьте в холодильник на 24 часа. Через сутки маринованный картофель готов к подаче.

Такая закуска прекрасно сочетается с запечённым мясом, рыбой, блюдами на гриле. Её можно добавлять в салаты с яйцами, свежими овощами и сыром фета, использовать вместо маринованных огурцов в сэндвичах или подавать на сырной тарелке вместе с сырами, мясными деликатесами и оливками.

Вкус хорошо дополняют соусы на основе йогурта, горчицы или хрена, а базовый рецепт легко изменить под свой вкус:

зерна горчицы придадут легкую пикантность;

чеснок сделает аромат более насыщенным;

розмарин прекрасно сочетается с запеченным мясом;

тимьян или тонкие кольца красного лука придадут новые оттенки вкуса.

В то же время не стоит использовать слишком много специй, чтобы они не перебили естественный вкус картофеля.

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