Большинство домашних заготовок делают из огурцов, помидоров или перца, а вот картофель редко попадает в банки.
И зря: в кисло-сладком маринаде он приобретает необычный вкус, остается упругим и прекрасно подходит как к мясу или рыбе, так и в качестве самостоятельной закуски.
Рассказываем, как готовится маринованный картофель.
Ранее мы публиковали рецепт закуски, как в СССР - кабачковая икра по ГОСТу 1967 года.
Маринованный картофель - рецепт закуски
Картофель в маринаде приобретает приятную кислинку, сохраняя нежный вкус. Лучше всего подавать его хорошо охлажденным - за это время маринад успевает полностью пропитать кусочки.
Для этого рецепта рекомендуется использовать картофель салатных сортов, который после варки хорошо держит форму и не рассыпается, пишет издание Gazeta.pl.
Вам понадобятся:
- 6 средних картофелин;
- 200 мл яблочного уксуса;
- 200 мл воды;
- 100 г сахара;
- небольшой пучок свежего укропа.
Хорошо вымойте картофель и отварите его в кожуре до готовности. Слегка остудите, очистите и нарежьте толстыми брусочками. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар и измельченный укроп. Доведите маринад до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Плотно уложите еще теплый картофель в стерилизованную банку. Залейте горячим маринадом вместе с укропом. Герметично закройте банку, оставьте до полного остывания, после чего поставьте в холодильник на 24 часа. Через сутки маринованный картофель готов к подаче.
Такая закуска прекрасно сочетается с запечённым мясом, рыбой, блюдами на гриле. Её можно добавлять в салаты с яйцами, свежими овощами и сыром фета, использовать вместо маринованных огурцов в сэндвичах или подавать на сырной тарелке вместе с сырами, мясными деликатесами и оливками.
Вкус хорошо дополняют соусы на основе йогурта, горчицы или хрена, а базовый рецепт легко изменить под свой вкус:
- зерна горчицы придадут легкую пикантность;
- чеснок сделает аромат более насыщенным;
- розмарин прекрасно сочетается с запеченным мясом;
- тимьян или тонкие кольца красного лука придадут новые оттенки вкуса.
В то же время не стоит использовать слишком много специй, чтобы они не перебили естественный вкус картофеля.