Также путешественникам придется бронировать билеты заранее, чтобы пройти по самому романтичному пешеходному маршруту в мире.

Пешеходная тропа "Путь любви" (Via dell'Amore), расположенная в национальном парке Чинкве-Терре (Cinque Terre) в Италии, открылась для туристов прошлым летом после 12 лет реконструкции.

Теперь путешественникам напомнили, что этот популярный маршрут, который многие называют самым романтичным в мире, готовится встречать их строгими ограничениями и штрафами, пишет Daily Mail.

В частности, еще в 2019 году местные власти ввели запрет на ношение открытой или гладкой обуви, такой как шлепанцы и тапочки, на пешеходных тропах всего нацпарка Чинкве-Терре. Нарушение этих правил может повлечь за собой штраф в размере до 2500 евро.

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При этом чиновники предупредили, что специальные патрули будут проводить проверки, чтобы убедиться, что пешеходы соблюдают это требование.

Кроме того, несколько самых популярных троп Чинкве-Терре в этом году будут подпадать под систему одностороннего движения.

В частности, тропа Монтероссо-Вернацца, которая проходит между двумя наиболее посещаемыми городами региона, будет односторонней с 9:00 до 14:00 в самые загруженные дни сезона – с 19 по 21 апреля, с 25 по 27 апреля, 1, 29, 31 мая и с 1 по 2 июня.

"Эта мера, уже успешно опробованная в 2023 и 2024 годах, направлена ​​на улучшение использования тропы и обеспечение безопасности посетителей за счет избежания опасных перекрестков и заторов на особенно узкой и крутой тропе", – заявило руководство национального парка Чинкве-Терре.

Тем временем, туристам, которые захотят пройти по знаменитой "Тропе любви" между городами Риомаджоре и Манарола, будет необходимо забронировать билет заранее. Сделать это можно будет онлайн или в кассе за 12,50 евро, при этом на маршруте смогут находиться не более 400 посетителей в час.

При этом в администрации Чинкве-Терре призвали туристов исследовать некоторые из менее известных маршрутов этого района. Например, путь Sentiero Verde Azzurro, или Голубая тропа, будет открыт в обоих направлениях без ограничений.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам запретили раскладывать полотенца на пляже Ла Пелоза на итальянском острове Сардиния.

Тем временем, посетителям еще одного популярного сардинского пляжа Туэрредда вскоре потребуется использовать специальное приложение, чтобы забронировать себе место на пляже.

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