Адские +36 без дождей: синоптик ответила, когда жара начнет спадать

В Киеве 3 августа температура воздуха достигнет 34 градусов.

В ближайшую неделю украинцев ждут температуры в пределах 30–36 градусов тепла.

Как сообщила на странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, в Украину пришла жара, которая продержится всю неделю и начнет спадать только примерно после 8 августа.

"Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +30...+36 градусов… при более сильном солнце – на несколько градусов выше", – отметила она.

Видео дня

По словам Диденко, на территории Украины будет без осадков, а вечером 3 августа на крайнем северо-западе и севере – кратковременные грозовые дожди.

В то же время в Киеве 3 августа будет сухо и жарко, с температурой 32–34 градуса тепла. Впрочем, дальше "жара усилится".

"В конце недели вероятно ослабление жары. Чтобы дышать легче – в ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +18...+23 градусов, временами до +25 градусов", – написала синоптик.

Откуда в Украину пришла жара

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Виталий Постригань отметил, что над Марокко через Италию к Украине простирается мощный высотный гребень Азорского антициклона. Эта система высокого давления создаст "тепловой купол", который прижимает раскаленный воздух к поверхности Земли и повышает температуру.

Так, чрезвычайная жара ожидается в Испании – до +46, а Польшу разогреет до +40. В то же время в центральных регионах Украины ожидается жара до +38. Такая погода продлится не менее недели – до 7 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: