'Самопробу записал за 15 минут': Плендер рассказал, как получил главную роль в 'Приключениях казака Выговского'

По словам актера, путь к этой роли начался совсем не так, как он ожидал.

Для молодого украинского актера театра и кино Артема Плендера роль в сериале "Приключения казака Выговского" стала первой главной ролью в его кинокарьере. Уже 31 августа в 20:20 на телеканале 2+2 зрители увидят его в образе Ивана Выговского – героя, который из беззаботного повесы превращается в настоящего лидера. Накануне премьеры актер признался, что ждет её с большим волнением и нетерпением.

Артем рассказал, что путь к роли Ивана Выговского начался совсем не так, как он ожидал. Когда он узнал, что планируются съемки приключенческого сериала с историческим контекстом, яркими костюмами и интересным сюжетом, то мечтал получить роль в этом проекте.

"Я знал, что идет кастинг на приключенческий проект, потому что наша киноиндустрия довольно небольшая и все примерно знают, какие проекты запускаются. Кастинг начался, но мне так и не присылали пробы. Я подумал: ладно, значит, это не моя история", – признался Артем Плендер.

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Однако через несколько дней ему неожиданно написал кастинг-директор и попросил срочно записать пробу. На тот момент Артем уже собирался вместе с женой и маленькой дочкой в путешествие, поэтому времени почти не оставалось.

"Мы включили дочке мультфильм, хотя делаем это очень редко и стараемся ограничивать просмотр телевизора и пользование гаджетами. Она бегала, что-то кричала, а я постоянно просил: "Маша, тихо-тихо". В результате мы записали пробу буквально за 10–15 минут, потому что уже должны были выезжать. Я тогда подумал: если получится – значит, это моё", – поделился актёр.

Уже через два дня Плендера пригласили на очный кастинг с режиссером Семеном Горовым. Тогда актера больше всего удивило то, что другие претенденты уже проходили пробы в костюмах героев.

"А я пришел в обычных брюках, помню, что был в вышиванке. Подумал: надо попробовать. Если меня позвали, значит, не просто так. У меня было две сцены. Я не скажу, что вышел с кастинга в восторге от себя. Не всё получилось так, как я себе представлял. Но я старался выполнить задание, которое в начале проб поставил передо мной режиссёр Семен Горов", – вспоминает Артем.

А уже через два дня актёра утвердили на главную роль, которая стала для него особенной. По словам Плендера, во время работы над сериалом режиссёр Семен Горов не ограничивал актёров жёсткими рамками и позволял искать собственное видение персонажа. Вместо этого режиссёр предлагал актёрам проживать сцены, а не просто выполнять поставленные задачи.

"Это была абсолютная свобода со стороны режиссера. Не было никаких жестких рамок и не было такого: "Делай только так, как я сказал. У тебя есть эти обстоятельства. Живи в них. Как бы ты сыграл эту сцену? Как ты видишь этого персонажа? Покажи мне"", – говорит актер.

Артем признается: его Выговский – не герой из учебника, а живой, остроумный, порой легкомысленный молодой человек, которому ещё только предстоит пройти путь к настоящему лидерству. Зрителей ждут опасные приключения, сражения, любовь, юмор, неожиданные встречи и испытания, которые навсегда изменят будущего гетмана. Сможет ли беззаботный шляхтич стать человеком, способным взять на себя ответственность не только за себя, но и за других, – зрители узнают уже совсем скоро.

Не пропустите премьеру приключенческого сериала "Приключения казака Выговского" 31 августа в 20:20 на телеканале 2+2.

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