В июле РФ оккупировала больше территории, чем удалось отвоевать Украине, - DeepState

Однако россиянам не удастся захватить всю Донецкую область до конца 2026 года, считают аналитики.

В июле российские оккупанты захватили больше территории, чем Силы обороны Украины отбили. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что ситуация остается наихудшей вблизи Родинского, Константиновки, вдоль государственной границы Украины, а также в направлении Славянска и Краматорска. По словам аналитиков, в этих местах у врага наблюдаются незначительные успехи.

Также аналитики подчеркнули, что россиянам не удастся добиться одной из своих основных целей - захватить всю Донецкую область до конца 2026 года. Они отметили, что это маловероятно и в 2027 году.

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Кроме того, аналитики добавили, что пока неизвестно, проведут ли в РФ масштабную мобилизацию осенью, и какой она будет. Также под вопросом вовлеченность северокорейских войск.

Аналитики обратили внимание на то, что успехи Сил обороны на фронте проявляются с задержкой. В июле украинские войска сократили площадь оккупированных территорий на 52 кв. км. На май приходится 25 кв. км, а 27 кв. км – на июнь.

"Таким образом, чистый прирост врага в июле может составить 88 кв. км. Впрочем, в июле были очередные успехи Сил обороны, которые значительно меньше предыдущих, но они были", - подчеркнули аналитики.

В DeepState объяснили, что такая математика объясняется оперативной безопасностью. Об успехах Сил обороны сообщается с задержкой, необходимой для их успешного завершения.

"В целом еще на двух участках зафиксирован успех в размере не менее 49 и 83 кв. км соответственно, поэтому как только будет официально объявлено об успехах Сил обороны, мы раскроем детали и пересчитаем статистику", - добавили аналитики.

Также в DeepState сообщили, что россияне оккупировали Сухецкое в Донецкой области и продвинулись в районе Никаноровки и Родинского.

Наступление России провалилось

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что весенне-летнее наступление россиян не принесло существенных оперативных результатов и фактически провалилось.

По словам аналитиков, темпы продвижения российской армии остаются низкими, а в июле россияне захватили вчетверо меньше территорий, чем за тот же период прошлого года.

По данным ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись на 37,85 квадратных километров, то есть в среднем на 1,22 квадратных километра в день. При этом аналитики указывают, что темпы продвижения России с февраля 2026 года существенно не изменились.

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