Арбуз или клубника: диетологи объяснили, что полезнее для здоровья

Арбуз и клубника богаты витаминами, антиоксидантами и водой.

Арбуз и клубника богаты витаминами, антиоксидантами и водой и заслуживают места в вашем фруктовом рационе. Однако есть и разница в том, как они влияют на здоровье. Какой вариант выбрать с точки зрения клетчатки, витамина С и антиоксидантов – объясняет портал verywellhealth.com.

Клубника содержит больше клетчатки и витамина С

В одной чашке клубники (250 г) содержится около 3 граммов клетчатки, или примерно 12% от суточной нормы. Клетчатка поддерживает пищеварение, предотвращает запоры и способствует ощущению сытости. В то же время одна чашка арбуза содержит 0,6 грамма клетчатки, что составляет всего 2% от суточной нормы.

Исследования показали, что регулярное употребление клубники может увеличить количество полезных кишечных бактерий, потенциально уменьшая воспаление, улучшая метаболизм жиров в организме и защищая от хронических заболеваний.

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Клубника также является одним из самых богатых фруктовых источников витамина С: одна порция обеспечивает более 100% суточной нормы. Этот витамин повышает функцию иммунной системы и выработку коллагена для здоровья кожи и суставов. В отличие от этого, в одной чашке арбуза содержится около 14% суточной нормы витамина С.

Некоторые исследования показали, что содержание витамина С в клубнике может заметно уменьшить боль и воспаление при заболеваниях суставов, таких как остеоартроз.

Оба продукта увлажняют организм

Арбуз содержит 92% воды, а клубника – 91%. Оба фрукта также содержат небольшое количество калия, который является ключевым минералом для увлажнения и поддержания нормального водного баланса в организме.

Оба богаты антиоксидантами, но разными

Арбуз является одним из самых богатых источников ликопина среди свежих фруктов, антиоксиданта, известного тем, что придает красным и розовым фруктам их яркий цвет. Исследования показывают, что ликопин может помочь защитить клетки от окислительного повреждения, вызывающего заболевания, и поддержать здоровье сердца. Кроме того, организм усваивает ликопин, содержащийся в арбузе, гораздо лучше, чем ликопин из других источников, таких как помидоры.

Клубника содержит антоцианы и эллаговую кислоту. Исследования показывают, что вместе эти соединения могут помочь уменьшить воспаление, улучшить функцию кровеносных сосудов, защитить от клеточного повреждения, вызывающего рак, и поддержать здоровое старение.

Арбуз полезен при похудении

Арбуз является полезной заменой высококалорийных десертов. В одном исследовании употребление 2 стаканов арбуза в день привело к тому, что участники теряли больше веса, чем те, кто ел низкокалорийное печенье с тем же количеством калорий.

Советы по выбору

В конечном итоге, эксперты говорят, что самый здоровый подход – это употребление разнообразных фруктов, а не сосредоточение на одном суперпродукте. Но вы можете отдать предпочтение одному из них в зависимости от ваших целей в отношении здоровья.

Например, выбирайте арбуз, если хотите освежающую низкокалорийную закуску и увеличить потребление антиоксиданта ликопина

Выбирайте клубнику, если ваши цели - увеличить содержание клетчатки и улучшить функцию иммунной системы.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать спелый и сладкий арбуз и распознать повышенное содержание нитратов даже без специальных приборов.

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