'Запасы есть': Флэш раскрыл источник спасения Украины от баллистики РФ

Общий мировой арсенал PAC-3 оценивается в 4–5 тысяч единиц.

Из-за острой нехватки ракет для систем Patriot Украинаостается уязвимой перед массированными ударами российской баллистики, однако решение есть. Об этом написал специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в Facebook.

По его мнению, самый реальный способ усилить защиту сейчас – получить ракеты PAC-3 из запасов союзников.

"Если речь не идет о решении со стороны антибаллистической коалиции и о производстве ракет Patriot по лицензии, то помочь нам сейчас может только международное сообщество, предоставив ракеты из своих запасов. А запасы есть", – подчеркнул Бескрестнов в посте.

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По данным "Флеша", ежемесячный оборонный выпуск РФ составляет до 70 "Искандеров", около полусотни ракет для С-400 и 4–7 единиц "Цирконов". Для сравнения: производство противоракет PAC-3 для систем "Патриот" достигает 50–60 шт. в месяц.

На данный момент агрессор накопил около 200–300 "Искандеров", тогда как совокупный глобальный арсенал PAC-3 оценивается в 4–5 тысяч единиц, добавил он.

Передача технологий Patriot Украине

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен очень осторожно относиться к передаче технологий производства современного вооружения, и выразил сомнение в том, что лицензия на производство ракет-перехватчиков для Patriot будет предоставлена Украине. По его словам, США и Украина пока не пришли к соглашению по этому вопросу, ведь такое оружие впоследствии может быть обращено против тех, кто его передал.

В то же время военный обозреватель Денис Попович отметил, что Украине для противодействия баллистическим ракетам нужны не только Patriot, но и комплексы SAMP/T, которые недавно прошли модернизацию для сбивания баллистических целей. По его словам, ракет для SAMP/T производят значительно меньше, чем для Patriot – около 250 против 650 в год соответственно.

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