Бум ИИ превратит электриков и сантехников в новую элиту, – глава Nvidia

Нехватка квалифицированных рабочих ускоряет рост их зарплат.

Стремительное развитие искусственного интеллекта откроет большие возможности для представителей рабочих профессий. Электрики, сантехники, строители и металлурги станут настолько востребованными, что их зарплаты значительно вырастут. Об этом пишет Fortune со ссылкой на генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

По данным издания, об этом Хуанг заявил во время дискуссии с генеральным директором BlackRock Ларри Финком на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что технологические компании вкладывают огромные средства в создание новых дата-центров, а совокупные мировые капитальные затраты на такие проекты к концу десятилетия могут достичь 7 трлн долларов.

Глава Nvidia убежден, что человечество стоит на пороге беспрецедентного этапа развития инфраструктуры, который обеспечит работой сотни тысяч людей.

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"Замечательно, что эти рабочие места связаны с рабочими профессиями, и нам понадобятся сантехники, электрики, строители и металлурги", – цитирует Хуанга Fortune.

В публикации отмечается, что уже сегодня отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных рабочих кадров, хотя за такую работу предлагают очень хорошие зарплаты и не требуют университетского диплома. Например, в США представители упомянутых профессий уже сейчас получают более 100 тыс. долларов в год.

По оценкам McKinsey, только в США к 2030 году потребуется еще около 130 тыс. электриков, 240 тыс. строителей и 150 тыс. руководителей строительных работ. А это будет означать дальнейший рост их зарплат.

Хуанг подчеркнул, что высокий уровень дохода больше не должен ассоциироваться исключительно с академическим образованием.

"Каждый должен иметь возможность хорошо зарабатывать. Для этого не обязательно иметь докторскую степень по компьютерным наукам", – отметил он.

В то же время, как говорится в публикации, не все руководители разделяют такой оптимизм. Генеральный директор Ford Джим Фарли предупреждает, что развитие искусственного интеллекта сокращает количество начальных офисных вакансий, в то время как система образования по-прежнему ориентирует молодежь преимущественно на получение четырехлетнего высшего образования. В то же время он также признает острый дефицит рабочих в промышленности и строительстве, без которых реализовать масштабное возвращение производства и развитие инфраструктуры будет невозможно.

Подобного мнения придерживается и глава BlackRock Ларри Финк. По его словам, одним из главных узких мест будущего строительства центров обработки данных могут стать именно электрики, которых уже сейчас не хватает для реализации масштабных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект: последние новости

Как писал УНИАН, Amazon тестирует систему управления персоналом на базе искусственного интеллекта, которая должна оптимизировать работу складов и логистики, но столкнулась с сопротивлением менеджеров. Часть руководителей игнорировала или отключала рекомендации алгоритмов, считая собственные решения более правильными, что вынудило компанию усилить контроль за их выполнением.

Также мы сообщали, что в Китае правительство запретило виртуальных "любовников". Теперь компаниям, разрабатывающим чат-ботов на базе ИИ, запрещено использовать алгоритмы, способные имитировать романтические отношения с человеком.

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