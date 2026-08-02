Зачем кладут лавровый лист в холодильник на час: ответ может удивить

Любопытно, что кроме холодильника, его можно использовать и в других местах в доме.

Неприятный запах в холодильнике можно убрать с помощью обычного лаврового листа. Этот способ известен не одно десятилетие и особенно может пригодиться летом, когда продукты быстрее портятся.

Сухой лавровый лист не поглощает неприятные запахи, но содержащиеся в нем эфирные масла постепенно испаряются и помогают замаскировать резкие запахи, например чеснока, рыбы или капусты, пишет Blikk.

Как использовать лавровый лист

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Нужно положить один сухой лавровый лист на верхнюю полку холодильника, закрыть дверцу и оставить примерно на час. После этого лист нужно убрать.

Отмечается, что хранить лавровый лист в холодильнике несколько дней подряд не стоит, поскольку его запах может передаться продуктам.

Где еще пригодится лавровый лист

Помимо холодильника, его можно использовать и в других местах в доме:

в ящике с картофелем – для отпугивания насекомых;

на дне мусорного ведра – чтобы уменьшить неприятный запах;

в шкафу с одеждой или бельем – для легкого аромата и защиты вещей от моли.

Лайфхак не заменяет уборку

При этом, если появление неприятного запаха в холодильнике происходит постоянно, то это говорит о более серьезной причине. Если запах быстро возвращается, стоит проверить сроки годности продуктов, убедиться, что контейнеры герметично закрыты, а также тщательно вымыть сам холодильник.

Лавровый лист может стать лишь временным решением, но не заменяет регулярную уборку и правильное хранение продуктов.

Чем он отличается от лимона и кофе

Среди популярных домашних средств также называют лимонную цедру и молотый кофе. Лимон быстро освежает воздух, но его эффект непродолжителен. Кофе способен частично поглощать запахи, однако со временем начинает источать собственный насыщенный аромат.

В отличие от них лавровый лист при кратковременном использовании действует более деликатно и, если вовремя убрать его из холодильника, не влияет на вкус и запах хранящихся продуктов.

Другие совет по уходу за домом

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