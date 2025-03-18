Обувь с острыми каблуками может повреди исторические достопримечательности.

Накануне старта туристического сезона туристам напомнили, что в Греции категорически запрещено носить один тип обуви – туфли на шпильках. Более того, за их ношение можно получить штраф 900 евро.

Стоит отметить, что также этот тип обуви не рекомендуется надевать при авиаперелетах, поскольку это не только неудобно, но и может нанести повреждения самолету.

Такую же мотивацию имели и греческие власти, принявшие еще в 2009 году закон, запрещающий ношение туфлей на шпильках – ведь они могут повредите исторические памятники, напоминает Daily Express.

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Разумеется, одна маленькая царапина может показаться любительницам каблуков не такой уж большой проблемой, но когда тысячи туристов посещают эти места каждый год, даже небольшие повреждения могут иметь значение.

В то же время издание уточняет, что каблуки не запрещены в Греции полностью, а лишь в конкретных, в первую очередь, исторических и туристических местах, поэтому всегда лучше харанее проверять правила локаций, которые вы планируете посещать.

При этом отмечается, что на самом деле законами в Греции регулируется не только обувь. С 2009 года туристам также запрещено посещать исторические места в состоянии алкогольного опьянения, там нельзя употреблять еду и напитки, а за повреждение или кражу элементов исторических достопримечательностей можно нарваться на серьезные проблемы с законом.

В свою очередь содиректор компании Cheap Deals Away Дон Морвуд советует путешественникам всегда заранее изучать законы стран и городов, куда они отправляются на отдых, чтобы обезопасить себя от неприятных штрафов или даже более строгих наказаний.

"Я всегда рекомендую проверять официальную туристическую информацию и быстро искать в Google любые необычные правила, которые могут повлиять на ваш визит. Таким образом, вы сможете сосредоточиться на получении удовольствия от поездки, а не избегать штрафов или неловких встреч", – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее ранее эксперт по путешествиям Софи Янсен рассказала о главных ошибках туристов, которые они допускают во время своего первого отдыха в Греции.

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