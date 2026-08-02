Смерть короля Чарльза запустит секретный план: что изменится в Великобритании

Изменения коснутся и повседневной жизни британцев - от банкнот до униформы и почтовых ящиков.

В Великобритании существует секретный план на случай смерти короля Чарльза III с кодовым названием "Мост Менай". Он включает уведомление правительства и стран Содружества, национальный траур, похороны и немедленное восшествие принца Уильяма на престол. Изменения коснутся и повседневной жизни британцев. Обо всех деталях этого плана рассказывает businessinsider.com.pl.

"Мост Менай" - почему такое название

Операция "Мост Менай" – это кодовое название плана, который будет запущен после смерти короля Чарльза. Название отсылает к подвесному мосту в Уэльсе, построенному в 1826 году. Это место имеет особое значение для Чарльза, поскольку он был самым долго правящим принцем Уэльским.

Чарльз взошел на престол после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году в возрасте 73 лет и стал самым пожилым человеком в британской истории, взошедшим на престол. Подготовка к процедуре, связанной с его смертью, началась еще до его коронации в 2023 году.

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Первые часы после смерти короля

После смерти монарха дворец должен немедленно уведомить ключевых британских чиновников – от премьер-министра до членов кабинета министров. Затем Министерство иностранных дел Великобритании должно уведомить правительства стран, где король Чарльз является главой государства, а также страны Содружества, где он занимает символическую должность.

Позже королевский дом опубликует официальное заявление для общественности. Объявление также появится на воротах перед Букингемским дворцом, и информация будет распространена в прессе.

Подробности плана держатся в секрете, но ожидается, что это будет повторение того, что произошло после смерти королевы Елизаветы.

Национальный траур

После смерти короля британский флаг будет приспущен в местах особого значения, таких как Уайтхолл, Букингемский дворец и Виндзорский замок. Парламент будет немедленно распущен не только в Англии, но и в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Многие предприятия приостановят свою деятельность на период траура. Букингемский дворец станет основным местом для выражения соболезнований. Также ожидается собрание самых преданных сторонников королевской семьи со всей страны и из-за рубежа.

Гроб Чарльза будет установлен в Вестминстерском зале, чтобы общественность могла отдать дань уважения.

Похороны через 10 дней

Похороны короля, скорее всего, состоятся примерно через 10 дней после его смерти. Поскольку похороны королевы Елизаветы и принцессы Дианы проходили в Вестминстерском аббатстве, это место считается наиболее вероятным для Чарльза.

После службы гроб должен быть доставлен из Лондона в Виндзорский замок, где Чарльз был бы похоронен.

Вопрос престолонаследия

После смерти Чарльза его сын, принц Уильям, автоматически взошёл бы на престол. Одной из его первых официальных обязанностей должно стать обращение к нации. В нём он должен был рассказать о смерти своего отца, а также подчеркнуть свою новую роль главы монархии.

Совет по восшествию на престол должен был собраться в течение 24 часов, чтобы официально назначить Уильяма королём.

При этом коронация, Уильяма, вероятно, состоялась бы несколько месяцев спустя. В соответствии с 900-летней традицией, церемония прошла бы в Вестминстерском аббатстве.

Кейт стала бы королевой-консортом, а не королевой-регентом. Если Камилла переживёт Карла, она будет носить титул вдовствующей королевы.

Сын Уильяма и Кейт, принц Джордж, станет следующим в очереди на престол. Он автоматически получит два титула: герцога Корнуоллского и Ротесейского, однако лишь на короткое время, поскольку наследник престола обычно носит титул принца Уэльского.

Изменятся банкноты, паспорта и форма

Банк Англии выпустит новые деньги, и изображение Карла на банкнотах постепенно будет заменено изображением Уильяма. Однако этот процесс не будет мгновенным и может занять несколько лет.

Паспорта и печати также постепенно будут обновляться. Новые почтовые ящики, установленные во время правления Вильгельма, помечались бы его личным гербом. Со временем менялись бы и знаки отличия на форме полиции и военных.

Ранее в июне король Чарльз впервые за четыре года встретился с Меган Маркл и увидел своих внуков - семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет.

Отмечается, что эта встреча стала важным шагом в отношениях внутри королевской семьи, которые оставались напряженными после того, как принц Гарри и Меган отказались от исполнения королевских обязанностей и покинули Великобританию в 2020 году.

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