Демократы и республиканцы не могут прийти к соглашению по отдельным положениям документа.

В Сенате США продолжаются дискуссии вокруг законопроекта Линдси Грэма о новых санкциях против России, который призван усилить давление на Москву из-за ее войны против Украины. Как пишет The Washington Times, главным препятствием для почти единодушной поддержки документа стали не сами санкции, а положения, предоставляющие президенту Дональду Трампу дополнительные полномочия по введению торговых пошлин.

Издание отмечает, что в конце июля сенаторы, чтя память своего покойного коллеги Линдси Грэма, приступили к рассмотрению законопроекта, над которым он работал более года. В ходе двух процедурных голосований документ поддержали более 80 сенаторов, тогда как против высказались лишь 12. Такой результат, отмечает автор материала, стал важным сигналом для Украины о готовности Соединенных Штатов и в дальнейшем поддерживать ее в войне, которую Россия начала более четырех лет назад.

Впрочем, сообщает издание, часть демократов выступила против положений, позволяющих президенту США вводить высокие тарифы в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа. По мнению сенатора Элизабет Уоррен, именно эти нормы могут стать инструментом для политических манипуляций.

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"Предоставление ему полномочий по установлению тарифов открывает возможность применять тот самый подход – "то повысить, то снизить, то ввести, то отменить, наказывать друзей и вознаграждать врагов", – который Дональд Трамп неоднократно использовал в отношении пошлин, и это плохо продуманный способ усилить давление на Владимира Путина", – заявила она.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол также проголосовал против документа, хотя и поддерживает санкции в отношении России. Он объяснил свою позицию возможными экономическими последствиями новых тарифов.

"Я думаю, что эти тарифы были бы разрушительными для мировой экономики", – подчеркнул политик, оценив потенциальный эффект законопроекта как эквивалент повышения налогов примерно на 500 млрд долларов.

Как говорится в публикации, сенаторы Рэнд Пол и Рон Вайден предложили поправку, исключающую из законопроекта положение о пошлинах в отношении покупателей российских энергоносителей. В то же время один из авторов документа, сенатор Ричард Блюменталь, утверждает, что окончательная редакция, согласованная еще при жизни Линдси Грэма, уже существенно сужает сферу применения тарифов. В частности, исключения предусмотрены для государств, сокращающих импорт российского природного газа, а также для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта российского газа. По его словам, это должно защитить европейских союзников США.

Из-за споров вокруг тарифных положений Сенат пока не смог оперативно вынести законопроект на окончательное голосование. В то же время руководство палаты работает над компромиссом, чтобы принять документ до начала августовского парламентского перерыва.

Несмотря на разногласия по поводу тарифной политики, большинство демократов подчеркивает, что поддержка Украины остается приоритетом. Сенатор Крис Мерфи отметил, что, хотя он обеспокоен расширением тарифных полномочий президента, это не должно сорвать общую инициативу по усилению давления на Кремль. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер, в свою очередь, заявил, что подавляющее большинство американцев стремится к поражению России и победе Украины в войне, а любое злоупотребление новыми полномочиями лишь ослабит позиции Соединенных Штатов.

Политика США

Как писал УНИАН, конфликт между США и Ираном длится уже шесть месяцев и всё больше выглядит как стратегическое поражение Вашингтона. Теперь союзники Америки сомневаются в её способности выполнять союзнические обязательства.

Признаком этого является не только общеизвестная неготовность США нарастить поставки зенитных ракет в Украину, но и секретное предупреждение американского генерала Пентагона о том, что американская группа войск в Европе больше не способна защищать Израиль.

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