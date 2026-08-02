Китайские ученые хотят спасти Землю от опасного астероида с помощью ядерной бомбы

Ученые уверены, что это лучший способ защитить Землю от падения опасного астероида.

Китайские ученые считают, что они нашли наиболее эффективный способ уничтожить или отклонить крупный астероид, представляющий угрозу для Земли. Они уверены, что необходимо зарыть под его поверхностью ядерную бомбу и взорвать её, пишет South China Morning Post.

Идея китайских ученых заключается в том, чтобы сначала вбить в астероид металлический пробойник, проделав глубокую яму. Затем второй космический аппарат сбросит в эту яму ядерную бомбу и взорвет ее.

В ходе моделирования исследователи установили, что взрыв мощностью 3 мегатонны способен полностью разнести астероид диаметром около 100 метров. Также ученые выяснили, что зарытие бомбы на глубину 30 метров под поверхностью может более чем в три раза увеличить изменение скорости астероида по сравнению с взрывом на небольшой глубине.

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По словам ученых, эту миссию можно совершить исключительно с помощью беспилотных космических аппаратов. Они подчеркнули, что этот подход отличается меньшей технической сложностью и большей эффективностью защиты, чем простое забивание бомбы в астероид.

Китайские ученые заявили, что простое столкновение с астероидом будет недостаточно эффективным. Они отметили, что двухэтапный метод позволяет инженерам выбрать место для закапывания бомбы и разместить её гораздо глубже под поверхностью. Это позволяет избежать ситуации, при которой ядерное устройство уцелеет при столкновении.

Моделирование показало, что астероид диаметром 50 метров можно полностью уничтожить с помощью ядерного взрыва мощностью 300 килотонн. Увеличение мощности взрыва до 3 мегатонн оказалось достаточным для полного уничтожения астероида диаметром 100 метров.

Кроме того, по словам ученых, глубина зарытия бомбы также имеет большое значение. В случае астероида диаметром 1 км размещение 3-мегатонной бомбы на глубине 30 метров под поверхностью приводило к изменению скорости примерно на 30 см в секунду – это более чем в три раза превышает результат, достигнутый при зарытии на глубину 10 метров.

Исследователи признали, что эта концепция сработает только в том случае, если опасный астероид будет обнаружен достаточно рано, чтобы успеть разработать, запустить и осуществить миссию с участием двух космических аппаратов до столкновения.

Ученые исследовали необычный астероид "арахис"

Ранее ученые исследовали астероид "Дональд Йоханссон" и обнаружили, что он вращается вокруг двух осей, из-за чего колеблется при движении по Солнечной системе.

Ученые из Юго-западного научно-исследовательского института сделали это открытие с помощью космического аппарата NASA "Люси". Пролет мимо астероида является испытанием этого космического аппарата, названного в честь человека, открывшего "Люси" - одну из древнейших найденных предков человека, что вдохновило ученых на название миссии.

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