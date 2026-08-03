Ваш кот манипулирует вами: эксперты рассказали о главной уловке

Кошачье мурлыканье воздействует на базовые инстинкты человека, и никто не знает, откуда кошки этому научились.

Мурчание кошек – это не только признак удовольствия, но и сложный инструмент коммуникации, который в некоторых случаях помогает животным влиять на поведение людей. Об этом пишет издание ScienceFocus со ссылкой на ученых.

Как отмечается в публикации, долгое время среди ученых велись споры о том, как именно возникает мурчание. Ранее существовала гипотеза, что характерный звук вызывается движением крови через нижнюю полую вену. Однако в настоящее время эта теория утратила поддержку. Согласно современным данным, мурчание возникает благодаря работе гортани: кошки сужают её участок, соприкасающийся с голосовыми связками, что создает вибрации во время вдоха и выдоха.

В то же время ученые до сих пор не имеют окончательного ответа, почему именно кошки мурлыкают. В статье говорится, что в мозге животных обнаружили нейронный механизм, запускающий этот процесс, однако триггеры его активации остаются неизвестными. Наблюдения свидетельствуют, что причин может быть сразу несколько.

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Одной из самых интересных является способность кошек менять характер мурчания, когда они хотят получить еду. Издание рассказывает об исследовании Университета Сассекса, которое показало, что такое мурчание содержит высокочастотный компонент, похожий на плач человеческого младенца.

Авторы исследования считают, что таким образом домашние кошки активируют природный человеческий инстинкт заботы.

"Включение "плача" в сигнал, который мы обычно ассоциируем с удовольствием, является довольно тонким способом вызвать соответствующую реакцию, а мурчание с целью выпросить что-то, вероятно, более приемлемо для людей, чем откровенное мяуканье", – отметила автор работы доктор Карен Маккомб.

Впрочем, мурчание не всегда означает хорошее настроение. По словам учёных, кошки могут мурчать также во время стресса, боли или после травм, пытаясь успокоить себя или даже привлечь внимание человека.

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Как писал УНИАН, кошки не могут прямо выразить доверие словами, но ветеринары назвали несколько поведенческих сигналов, которые свидетельствуют о комфорте и безопасности рядом с человеком. Среди них – сон в открытых местах, прижимание спиной, "разговоры" с хозяином, принесение "подарков", трение об человека и даже жалобы на проблемы.

Также мы рассказывали, что кошки обычно живут дольше собак, ведь у них относительно больше мозг и более устойчивая иммунная система, что помогает им реже болеть возрастными недугами. Учёные предполагают, что именно сочетание этих факторов дало кошкам эволюционное преимущество в долголетии.

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