Если герань погибает, полейте её этим самодельным раствором.

Герани очень популярны из-за своей неприхотливости. Однако в ясную погоду они страдают от палящего солнца. Горшок также нагревается в жару, обжигая нежные корни. В результате цветок, о котором так трепетно заботились, вянет за несколько дней. Опытные цветоводы придумали, как вернуть герань к жизни, даже если листья выглядят совсем поникшими.

Что делать, если герань погибает

Если вы обнаружили на любимом цветке желтые листья и умершие бутоны, не спешите его выкидывать. Перед тем, как оживить герань, стоит оценить шансы на спасение. Аккуратно достаньте растение из горшка и осмотрите корни. Если они белые, то герань ещё жива. А если полностью черные и гнилые - оживить растение не получится.

Обрезка – важный шаг в том, как вернуть герань к жизни. Пересадите ее в новый контейнер и обрежьте все сухие части. Поставьте в место без прямых лучей солнца.

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Затем примените метод, как оживить герань в домашних условиях. Для этого нам понадобится обычный сахар. Он запускает метаболизм растения и дает прилив энергии к ослабленным корням. Такая легкая подкормка не нужна каждый день, но для экстренного спасения подходит идеально.

Вот как оживить засохшую герань: растворите столовую ложку сахара в половине литра теплой воды. Не увеличивайте концентрацию, иначе вред превысит пользу. Полейте цветок сначала стаканом обычной воды, а потом сладким раствором.

Зная, как спасти засохшую герань, поливайте её в дальнейшем обычной водой ранним утром. Не допускайте застоя жидкости на дне горшка, чтобы растение не начало гнить.

В большинстве случаев экстренная подкормка сахаром дает нужный эффект, и уже через 3 дня стебли снова оживают. Отмершие части больше не вырастут, но вы можете увидеть на герани новые молодые побеги.

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