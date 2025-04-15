Гражданская гвардия изъяла 19 "кошек", в том числе каракала и двух сервалов.

На острове Майорка, что находится в Средиземном море, испанские правоохранители арестовали двух человек из-за нелегальной продажи экзотических животных через Интернет. Вероятно, животные предназначались для вывоза в РФ, Беларусь и Китай.

Как пишет Sky News, в городе Манакор на Майорке в ходе спецоперации правоохранители изъяли 19 животных, включая каракала и двух сервалов. Также выявлено более 40 поддельных или оформленных с нарушениями паспортов животных из таких стран, как Россия, Беларусь и Китай.

Отмечается, что операция началась в марте прошлого года, после того, как Гражданская гвардия получила информацию о паре из Пальмы, которая якобы разводила сервалов, каракалов и гибридов с домашними кошками для продажи через социальные сети.

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Подозреваемые, как утверждается, предлагали на продажу белых тигров, дымчатых леопардов (стоимостью до 60 000 евро), рыси, гиен, черных леопардов и пум.

По словам представителей власти, попытки разводить и содержать таких животных как "домашних любимцев" широко распространены в России и Украине, и эта тенденция начала повторяться в других странах. Теперь изъятых животных передадут в центр спасения и реабилитации экзотических млекопитающих в Аликанте.

Контрабанда животными - другие инциденты

Как писал УНИАН, при попытке переправить рептилий в материковый Китай задержали мужчину. Он пытался перевезти через сотню змей у себя в штанах. Во время проверки в карманах его штанов полицейские обнаружили шесть полотняных мешков на шнурках, заклеенных скотчем.

В каждом обнаружили несколько живых змей разных форм и цветов. В общем правоохранители насчитали 104 рептилии пяти видов - молочная змея, западная свиная змея, кукурузная змея, техасская крысиная змея и бычья змея. Все они не являются ядовитыми.

Также сообщалось, что в Польше гражданин Украины попал в скандал из-за контрабанды чучела редкого крокодила. Как оказалось, это был редкий вид - узкокорый крокодил.

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