Кения обвиняет Москву в использовании своих граждан на фронте 'как пушечное мясо', - СМИ

Министр иностранных дел Мусалия Мудавади планирует в следующем месяце поехать в Москву, чтобы "положить конец этим действиям".

Заместитель министра иностранных дел Кении обвиняет Москву в том, что она заманивает кенийских граждан в Россию и отправляет их на украинский фронт как "пушечное мясо", сообщает немецкое издание NTV.

"Этих людей используют как пушечное мясо на фронте", - заявил вице-министр иностранных дел Кении Корир Синг'Оей.

Также он собирается приложить усилия, чтобы вернуть кенийцев, которых Украина взяла в плен. Мудавади также хочет проверить состояние граждан, которые лечатся в больнице.

Издание со ссылкой на заявление министра отмечает, что за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев. Рекрутинговые агентства в этой восточноафриканской стране были закрыты.

РФ вербует иностранцев на войну против Украины: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что бывшие рекруты и члены семей завербованных граждан заявили, что армия РФ создала разветвленную сеть в Африке и завербовала сотни граждан Кении на войну в Украине. Мужчины утверждают, что их обманули - они соглашались на гражданскую или "безопасную" работу в сфере охраны в России. Однако их заставили подписать контракт и отправили на фронт. Примечательно, что среди наемников были и действующие или бывшие солдаты, которым россияне обещали высокую зарплату. В статье The Washington Post отмечается, что те граждане, которые выжили, жаловались на "бесчеловечное обращение со стороны российских командиров и ужасные сцены убийств".

Также мы писали, что BBC провело расследование и установило, что в российскую армию иностранных граждан из бедных стран заманивают привлекательные женщины. В частности, гражданин Сирии попал на войну, потому что поверил россиянке Полине Азарных, которая обещала предоставить прибыльную работу и российское гражданство. Издание установило, что женщине 40 лет и она бывшая учительница. Азарных использует канал Telegram, чтобы заманивать мужчин в ряды армии РФ через видео, в которых предлагает "однолетние контракты" на "военную службу".

