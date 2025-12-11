В целом путешествие продлится три неполных дня и две ночи.

В Италии на Новый год запустят роскошный железнодорожный круиз между Римом и Венецией. Однако стоить трехдневное путешествие будет безумных денег, пишет The Independent.

Роскошный спальный поезд по живописным регионам Италии запускает компания Orient Express, специализирующаяся на подобных "железнодорожных круизах". Трехдневное путешествие "Шепот в полночь", будет начинаться 30 декабря в Риме, далее поезд будет останавливаться в городке Монтальчино и в Венеции, после чего отправится в обратном направлении, вернувшись в столицу утром 1 января.

"Этот тщательно подобранный маршрут сочетает романтику медленных путешествий с блеском празднования, предлагая незабываемые моменты, во время которых можно поднять бокал за Новый год под музыку, в стильном окружении и веселье. Это трогательная дань итальянской красоте и искусству новых начал", - сообщает компания-оператор поезда.

Кроме любования видами за окном пассажирам предлагается роскошное меню от шеф-повара, обладателя звезды Мишлен, Хайнца Бека, а также выступления бурлеска и "живой диджей-сет".

Во время остановок пассажиры смогут осмотреть средневековые улицы Монтальчино и каналы Венеции, совершив экскурсию на лодке.

Однако стоить вся эта роскошь будет совсем недешево. Билеты на двухдневную новогоднюю поездку стоят от 8 880 евро с человека. На выбор доступны каюты класса "делюкс" с раскладным диваном, двуспальной кроватью и пуфами и каюты "люкс, оформленные как полноценные спальни, с диваном и столом с двумя креслами.

Другие интересные железнодорожные маршруты в Европе

Как писал УНИАН, в 2026 году путешественникам станет доступным удобный способ путешествовать между Прагой, Берлином и Копенгагеном. С 1 мая Чешская, Немецкая и Датская железные дороги запускают совместный поезд по этому маршруту. Ранее поездки в направлении Копенгагена были возможны только с пересадками. Новый маршрут существенно упростит движение между популярными туристическими центрами и уменьшит зависимость от авиаперелетов.

Также мы рассказывали, что в мае из Парижа на юг Италии будет курсировать роскошный поезд Venice Simplon-Orient-Express. Трехдневное путешествие будет включать переезд через Французскую и Итальянскую Ривьеры, ужин высокой кухни, живую музыку и экскурсии по историческим достопримечательностям.

