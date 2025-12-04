В поездах будет вагон-ресторан, регулируемые сиденья для комфортной длительной поездки и даже небольшой кинотеатр.

Туристам, которые сейчас составляют маршрут двухнедельного путешествия по Европе и бронируют авиабилеты, стоит знать, что в 2026 году появится более удобный способ путешествовать между несколькими странами без изнурительных перелетов.

Как пишет Travel off Path, после анонсов маршрута Париж - Амальфи и ночного поезда из Швейцарии в Скандинавию, весной запускается еще одно направление, которое объединит сразу три европейские столицы - Прагу, Берлин и Копенгаген. То есть, речь идет о городах с непревзойденной средневековой архитектурой, насыщенной культурной жизнью, яркой ночной сценой и ощутимой атмосферой старой Европы.

"С 1 мая Чешская железная дорога (ČD), Немецкая железная дорога (DB) и Датская государственная железная дорога (DSB) запускают прямой поезд между Прагой, Берлином и Копенгагеном. Еврокомиссия уже назвала этот проект образцом развития железнодорожных перевозок в рамках политики уменьшения авиасообщений в пользу более экологичного транспорта", - говорится в статье.

Как отмечается, до сих пор прямое сообщение существовало только между Прагой и Берлином. Чтобы добраться из Берлина в Копенгаген, пассажирам приходилось пересаживаться в Гамбурге, а путешественникам из Праги - делать две пересадки. Новый маршрут существенно упростит передвижение между этими популярными туристическими центрами и уменьшит потребность в авиаперелетах.

7 часов из Берлина в Данию и ночной поезд

Для этого маршрута будут использовать поезда ComfortJet компании ČD. Они могут развивать скорость до 225 км/ч и вмещают 555 пассажиров. Планируют также сезонный ночной поезд, который расширит возможности путешествия. На старте - два ежедневных рейса в обе стороны. Время в пути составит около 11 часов между Прагой и Копенгагеном (с возможностью ночного переезда) и 7 часов - между Берлином и столицей Дании.

"Звучит долго, но ночные поезда в Европе позволяют существенно экономить время и средства: ложишься спать в одной стране - просыпаешься в другой, совмещая расходы на жилье и транспорт в одном билете. К тому же нет поездок в аэропорт, очередей на безопасность и ограничений на багаж - в поездах обычно можно брать столько чемоданов, сколько сможешь донести", - объясняют эксперты.

Поезд будет курсировать по обновленной линии Берлин - Гамбург. Предусмотрены остановки в Дрездене (между Прагой и Берлином) и Гамбурге (между Берлином и Копенгагеном). В поездах будет вагон-ресторан, регулируемые сиденья для комфортной длительной поездки и даже небольшой кинотеатр.

Путешественникам, которые планируют ехать из Праги в Копенгаген, советуют выбирать первый класс. Не стоит пугаться цен: в этой категории предусмотрено 99 мест, поэтому она не будет слишком "элитной" или недоступной.

Цены пока не объявили, но по аналогии с другими новыми маршрутами можно ожидать, что стандартные билеты будут стартовать от 75 долларов, а спальное место в первом классе - от 270 долларов. Это, конечно, недешево, но стоит помнить: это одновременно и транспорт, и проживание.

Тем, кто планирует железнодорожные путешествия по Европе, также советуют ознакомиться с возможностями проездного Eurail - он позволяет посетить более 30 стран за 315 долларов.

Новые поезда в Европе: последние новости

Напомним, во Франции планируют запустить новый скоростной поезд, который соединит два невероятно красивых направления - Бордо и Лион - города со славной историей, высокой гастрономией и очаровательной архитектурой. Запуск планируют на 2027 год, ожидается, что будет шесть остановок, включая одну вблизи Парижа. Билеты обещают бюджетные: ожидаемая цена - около $22, а большинство билетов - дешевле $35.

