Новые правила ограничивают доступ к месту, связанному с шекспировскими персонажами.

Туристы, которые планируют в Италии посетить знаменитый балкон, связанный с историей Ромео и Джульетты, теперь должны оплачивать вход. Как пишет The Independent, "Дом Джульетты" в итальянской Вероне стал местом паломничества из-за сходства вымышленной фамилии "Капулетти" с настоящей семьей "Даль Капелло", которая жила в палаццо. Малый балкон над внутренним двориком считают похожим на тот, где влюбленные в пьесе Шекспира признаются друг другу в любви.

Ранее сюда сходились большие толпы туристов, чтобы сделать селфи и потрогать грудь бронзовой статуи Джульетты. Но с 6 декабря новые правила запрещают заходить во двор для фотографий без билета в музей внутри дома.

Отмечается, что до 6 января доступ к территории разрешается только с билетом в музей, который стоит для взрослых €12 (£10,50).

Кроме того, посетители должны придерживаться строгого 60-секундного ограничения для пар, которые хотят фотографироваться на балконе, сообщает The Telegraph. Одновременно количество туристов, которые могут находиться в Доме Джульетты, уменьшили со 130 до 100 человек.

Контроль толпы вызвал возмущение туристов

Решение ограничить поток людей вокруг балкона возмутило туристов: The Times сообщает, что разгневанные посетители кричали "Стыд!" охранникам, которые отказывали в проходе.

"Люди очень недовольны", - сказал один из охранников.

Глава департамента культуры и туризма Вероны Марта Уголини отметила, что последнее, чего хотел город, - это "ограничивать доступ к такой любимой достопримечательности". В то же время власти защищают решение из соображений безопасности вокруг средневекового сооружения.

"Альтернатива была бы закрыть весь дворик из соображений общественной безопасности", - добавила Уголини.

Продавцы сувениров тоже обеспокоены, как новые ограничения повлияют на их бизнес.

"Я понимаю, что в дни большого наплыва туристов нужен контроль толпы. Но невозможно, чтобы это продолжалось отныне до 6 января - это действительно нам навредит", - отметила одна из продавщиц, Алессандра Синико.

Верона - не единственный итальянский город, который пытается решить проблему перенаселенности в своих самых популярных туристических местах. Венеция в прошлом году начала брать плату с однодневных туристов и в 2026 году планирует продолжить эту меру для уменьшения давления от массового туризма.

Напомним, ЮНЕСКО признало итальянскую кухню нематериальным культурным наследием человечества. Таким образом, впервые признана кухня целой нации, потому что ранее организация признавала только отдельные блюда или кулинарные традиции, связанные с определенной культурой. В соответствующем документе подчеркиваются ремесленные техники, общий характер приготовления и потребления пищи, "интимность отношений с продуктами, уважение к ингредиентам и моменты, разделенные за столом".

