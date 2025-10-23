Новый маршрут знаменитого поезда Venice Simplon-Orient-Express будет начинаться в Париже.

Роскошный поезд Venice Simplon-Orient-Express вскоре будет курсировать по новому маршруту - из Парижа до Амальфитанского побережья Италии. Как сообщает Euronews, маршрут запустят с 4 мая 2026 года.

Легендарный поезд Venice Simplon-Orient-Express обычно ходит по маршруту "Лондон-Венеция". Но со следующего года он получит новый маршрут, который будет стартовать из Парижа и заканчиваться в городке Равелло на Амальфитанском побережье (юго-западная Италия). Это трехдневное путешествие через Французскую и Итальянскую Ривьеры сочетает ночные железнодорожные переезды с двухдневным пребыванием в пятизвездочном отеле.

Амальфитанское побережье, известное пастельными городками, живописными скалами, бухтами и извилистыми дорогами с лимонными рощами, виноградниками и оливковыми садами, давно привлекает путешественников. Новый маршрут обещает медленный и роскошный способ насладиться "сладкой жизнью" Италии.

Пассажиры сядут в отреставрированные вагоны в стиле ар-деко в Париже, где их поприветствуют бокалом шампанского. Каюты варьируются от компактных исторических двухместных кроватей до просторных люксов с мраморными ванными комнатами. В первый вечер подадут блюда, вдохновленные регионами маршрута, а в вагоне-баре будут давать коктейли и звучать живая фортепианная музыка.

На следующее утро поезд прибудет в Помпеи для экскурсии по древним руинам. Гости больших люксов получат эксклюзивный доступ к Каса-дель-Ларарио - хорошо сохранившемуся дому II века с атриумом, расписанным сценами Троянской войны.

Железнодорожная часть завершается в Равелло, где путешественники заселятся в отель Caruso, принадлежащий той же компании Belmond, что и сам поезд. Отель расположен в палаццо XI века с видом на Тирренское море. Двухдневное пребывание включает частную вечеринку у бассейна и праздничный ужин в садах.

Стоимость полного пакета стартует от примерно 10 000 евро с человека, включая питание, экскурсии и трансферы. Маршрут является частью серии "Villeggiatura by Train", сочетающей ночные поездки с проживанием в отелях Belmond по Италии.

