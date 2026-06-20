Туристов предупредили, что потрясающий греческий остров превратился в 'одну длинную очередь в туалет'

Люди больше не посещают места, чтобы просто посмотреть и насладиться ими.

Туристов предупредили, что потрясающий греческий остров, одно из самых популярных солнечных направлений в Европе, превратился в "длинную очередь в туалет". Об этом пишет Daily Express.

Создательница контента о путешествиях Мамбо Итальяно опубликовала видеозапись, сделанную в 7 утра, на которой видно, как множество туристов - мужчин, женщин и детей - выстраиваются в очереди, растянувшиеся на улицы, в популярном месте для фотосессий.

"Тренды в социальных сетях превратили самые красивые места мира в бесконечные очереди в туалет на концерте, где все часами ждут, чтобы сделать одну и ту же фотографию и показать ее людям, которым все равно", - посетовала она.

Видео дня

Отмечается, что видео было снято в Ойе на острове Санторини, расположенном в южной части Эгейского моря - примерно в 200 километрах от материковой Греции.

В видеозаписи показана очередь, которая огибала несколько поворотов, пока не достигла своего конца - смотровой площадки с видом на кристально чистое море и знаменитые греческие православные церкви Санторини с голубыми куполами, откуда открывается великолепный вид.

"Она слишком переполнена туристами. Одно из худших мест, где я был. Другие части Санторини прекрасны", - заявил один из пользователей. Второй человек согласился:

"Должен согласиться - на острове есть гораздо лучшие места. Ойя хороша для фотографий, и на этом всё".

Третий пользователь пояснил, что люди больше не посещают места, чтобы просто посмотреть и насладиться ими.

"Они хотят посетить эти места и сфотографироваться там, чтобы потом выкладывать фотографии в социальные сети ради лайков и внимания, с единственной целью: "О, посмотрите на меня, я был здесь, а вы нет", "Посмотрите, какой я особенный" и так далее. Это единственная причина этих длинных очередей, не для того, чтобы посмотреть и насладиться, а только чтобы похвастаться", - написал он.

Информация от Greek Trip Planner указывает на то, что ежегодно на Санторини прибывает около 3,4 миллиона туристов, используя комбинацию авиаперелетов, круизных судов и меж островных паромов.

"3,4 миллиона ежегодных посетителей составляют примерно 220 туристов на каждого жителя в год - или, другими словами, 107,8 туристов на 100 жителей в любой момент времени в пиковый сезон", - добавили они.

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