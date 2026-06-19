Венеция планирует резко повысить плату за въезд в город для туристов

Платить будут однодневные посетители. Те же, кто забронировал проживание в отелях Венеции, освобождаются от уплаты сбора.

Новоизбранный мэр Венеции Симоне Вентурини намерен повысить и без того спорный сбор для туристов, приезжающих в город всего на один день. За право въезда в город с путешественников он хочет взимать целых 50 евро. Таким образом, как отмечает The Guardian, власти надеются ещё больше сдержать наплыв посетителей в периоды наибольшей туристической нагрузки.

Правый политик, ранее занимавший должность советника по вопросам туризма и избранный мэром в конце мая, подчеркнул, что повышение тарифа будет применяться прежде всего в дни пикового спроса.

В 2024 году Венеция стала первым туристическим городом в мире, ввёвшим плату за въезд для однодневных посетителей, пишет издание. Тогда туристы платили по 5 евро в течение 29 самых загруженных дней в период с апреля по июль.

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В 2025 году эксперимент продолжили: количество дней, когда взимался сбор, увеличили до 54, а туристы, бронировавшие визит в последний момент, должны были платить вдвое больше. В этом году система охватывает уже 60 дней.

Хотя схема пока не привела к заметному сокращению количества посетителей, в первый год её действия она принесла городскому бюджету 2,4 миллиона евро – значительно больше, чем ожидалось. Власти Венеции убеждены, что со временем этот механизм поможет объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО бороться с чрезмерным туризмом.

Во время предвыборной кампании Вентурини обещал повысить сбор до 30–50 евро в зависимости от конкретных дат.

По его словам, городской совет в настоящее время изучает предложение, которое планирует представить на рассмотрение центрального правительства, чтобы получить разрешение на увеличение размера сбора "в определенные дни и в случаях, когда количество предварительных бронирований превышает установленные пороги".

Оплатить туристический сбор можно онлайн. После оплаты посетители получают QR-код, который необходимо предъявить контролерам, работающим в основных пунктах въезда в город, в частности на железнодорожном вокзале Венеция-Санта-Лючия.

Туристы, забронировавшие проживание в Венеции с ночевкой, освобождаются от уплаты сбора. Также его не платят жители региона Венето, откуда прибывает большинство однодневных туристов, и дети в возрасте до 14 лет. В то же время даже гости, останавливающиеся в отелях, обязаны зарегистрировать свой визит на специальном сайте.

"В настоящее время плата за въезд является единственным эффективным инструментом контроля ежедневного количества посетителей. Именно поэтому мы работаем над предложением, которое позволит сделать ее более действенной в дни наибольшего наплыва туристов, чтобы найти новый баланс между потребностями жителей, работников и гостей города", – заявил Вентурини.

Он добавил, что средства, полученные от туристического сбора, будут направляться на финансирование городских услуг, а также на содержание и защиту уникального города на воде, расходы на функционирование которого превышают 100 миллионов евро ежегодно.

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Напомним, всё больше курортных городов Франции призывают туристов перестать ходить по улицам без верхней одежды. За это грозят штрафы и другие меры воздействия.

В первую очередь ограничения касаются мужчин, которые передвигаются по улицам с обнаженным торсом, но и женщинам ходить в купальниках тоже не стоит. Так, городок Нарбон ввел такой запрет до конца сентября – нарушителям грозит штраф до 150 евро. За соблюдением правил следит местная полиция.

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