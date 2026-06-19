Между двумя средиземноморскими странами запускают гидропланы

Сеть гидропланов будет способствовать развитию туризма в Адриатическом и Ионическом регионах, соединяя прибрежные города, острова и другие популярные места.

Впервые в истории компания Hellenic Seaplanes создала воздушное сообщение между Грецией и Албанией, что вполне может стать началом совершенно новой транспортной сети для региона. Об этом пишет Time Out.

Отмечается, что это стало возможным благодаря официальному приглашению албанских властей и является показателем дальнейшего сотрудничества и развития морской инфраструктуры.

Этот конкретный маршрут соединяет Янину на северо-западе Греции с прибрежным городом Влёра в Албании, который считается воротами на Албанскую Ривьеру.

Видео дня

Сеть гидропланов будет способствовать развитию туризма в Адриатическом и Ионическом регионах, соединяя прибрежные города, острова и другие популярные места.

Что такое гидроплан

В отличие от обычных самолетов, которые приземляются на суше, они предназначены для взлета и посадки на море, поэтому они идеально подходят для достижения более отдаленных мест. Как правило, их вместимость составляет от двух до двадцати человек, а модели компании Hellenic Seaplanes обычно рассчитаны на девять-девять человек.

Компания Hellenic Seaplanes уже эксплуатирует свои лицензированные аэродромы в Греции, но это первый шаг к международной экспансии.

В будущем связи могут распространиться на Восточное Средиземноморье и даже Северную Африку, но следите за обновлениями по мере их развития.

Новости туризма

Новоизбранный мэр Венеции Симоне Вентурини намерен повысить и без того спорный сбор для туристов, приезжающих в город всего на один день. За право въезда в город с путешественников он хочет взимать целых 50 евро. Таким образом, власти надеются ещё больше сдержать наплыв посетителей в периоды наибольшей туристической нагрузки.

Вас также могут заинтересовать новости: