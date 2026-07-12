В Нидерландах ищут работников на простую работу с зарплатой 120 тысяч гривен

Контракт предусматривает официальное трудоустройство на сезонную работу с августа по октябрь.

Нидерландское фермерское хозяйство в городе Хертогенбос объявило набор сезонных работников для сбора яблок и груш. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, почасовую оплату в размере 15 евро брутто и работу с 17 августа по 31 октября. Об этом пишет издание farmer.pl со ссылкой на информацию, опубликованную в Центральной базе вакансий Польши.

Как отмечается в публикации, вакансия открыта для кандидатов, готовых работать примерно два с половиной месяца. Предпочтение работодатель отдаёт небольшим группам из трёх-четырёх человек – друзьям или членам одной семьи, ведь работа выполняется командами.

По информации издания, ставка заработной платы составляет 15 евро брутто в час. При 40-часовой рабочей неделе месячный доход может составить около 121 тыс. грн. Окончательная сумма будет зависеть от фактически отработанных часов, а также от расходов, которые работник понесет во время пребывания в Нидерландах.

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Работа предполагает сбор яблок и груш с использованием специального комбайна Pluck-O-Tracks. Часть обязанностей работники будут выполнять на подъемной платформе на высоте около 1,5 метра.

В публикации также отмечается, что работодатель предлагает проживание непосредственно на территории хозяйства. Работникам будут предоставлены двухместные комнаты, кухня, санузел, стиральная машина, морозильная камера, велосипеды и доступ к Wi-Fi. Однако проживание оплачивается отдельно – 120 евро в неделю. Кроме того, нужно будет самостоятельно оплачивать медицинскую страховку в размере 38,92 евро в неделю и привезти собственную рабочую одежду.

Польское издание отмечает, что сезонные вакансии по сбору фруктов остаются востребованными в разных странах Европы, однако конкуренция за такие рабочие места постепенно усиливается. По словам президента Grupy Bisar Цезария Мацьолека, всё более активную конкуренцию полякам на таких работах составляют работники из других стран Центральной и Восточной Европы, а также кандидаты из-за пределов Евросоюза.

Работа в Европе

Как писал УНИАН, в Европе продолжается сезон сбора малины, и фермеры активно ищут сезонных работников, предлагая оплату около 50 евро в день или 1 евро за килограмм ягод. Несмотря на предоставление проживания и питания, найти желающих работать становится все труднее, что вызывает беспокойство производителей.

Также мы сообщали, что Ирландия планирует привлечь около 55 тысяч иностранных работников, упростив выдачу рабочих виз и видов на жительство для покрытия дефицита кадров. Наибольший спрос наблюдается в ИТ, медицине, строительстве, логистике и сфере услуг, где зарплаты в зависимости от профессии могут достигать более 7 тысяч евро в месяц.

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