В Греции есть остров, где вода теплая почти круглый год и практически нет ветра

Помимо спокойной воды, остров известен розовато-белыми песчаными пляжами и бирюзовым цветом моря, из-за чего его часто сравнивают с экзотическими направлениями.

В Греции есть множество великолепных пляжей, но мало где можно найти что-то столь же необычное, как на острове Дьяпорос на полуострове Халкидики. Его чистые, теплые воды, почти полное отсутствие ветра и экзотические пейзажи сделали его популярным местом отдыха для тех, кто ищет покоя и единения с природой. Об этом пишет antena3.

Отмечается, что Дьяпорос - очень маленький остров, площадью около четырех квадратных километров, расположенный у побережья Вурвуру, на Ситонском рукаве Халкидики. На протяжении веков он оставался необитаемым, а в 1950-х годах его стали выбирать состоятельные люди для строительства дачных домов. Сегодня его пляжи доступны для туристов.

Одна из особенностей, отличающих этот пляж от других греческих курортов, заключается в том, что морская вода здесь остается спокойной и имеет приятную температуру большую часть года. Объяснение этому кроется в географическом положении острова.

Видео дня

Интересно, что длинный пляж Вурвуру образует естественную бухту, защищающую Дьяпорос от сильных течений и ветра. Из-за этого волны здесь редки, а вода легче нагревается и дольше сохраняет температуру, чем в других районах Эгейского моря.

Помимо спокойной воды, остров известен розовато-белыми песчаными пляжами и бирюзовым цветом моря, из-за чего его часто сравнивают с экзотическими направлениями.

На острове Дьяпорос нет дорог и общественного транспорта. Добраться тудаможно только на лодке, а большинство экскурсий организуется из Вурвуру. В летний сезон можно арендовать лодки или заказать однодневные поездки на остров и в близлежащие бухты.

Остров является частью Халкидики

Отмечается, что этот остров является частью Халкидики, одного из самых популярных туристических регионов на севере Греции. Полуостров состоит из трех рукавов: Кассандры, Ситонии и горы Афон, и славится своими широкими пляжами, сосновыми лесами и более тихими курортами, чем те, что расположены на очень переполненных греческих островах.

Халкидики расположены примерно в 40 километрах от Салоников, что позволяет туристам легко совместить пляжный отдых с посещением одного из важнейших культурных и исторических центров страны.

В течение всего лета этот район пользуется популярностью как у греческих, так и у балканских туристов, и Дьяпорос остается одним из самых живописных мест для тех, кто хочет отдохнуть на тихих пляжах, насладиться кристально чистой водой и пейзажами вдали от толп крупных курортов.

Новости туризма

В Польше продолжается реализация масштабного проекта по восстановлению крепости Модлин - самого длинного здания в Европе. Там намерены открыть гостиницу.

Новый отель разместится в бывших казармах XIX века, протяженность которых превышает 2 км. Удобство состоит в том, что сама будущая гостиница находится недалеко от аэропорта Варшава-Модлин.

Вас также могут заинтересовать новости: