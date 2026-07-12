Никаких истерик: украинка рассказала о строгих правилах воспитания в Германии

Немецкие дети никогда не устраивают публичных истерик, потому что точно знают, что их за это ждет.

Правильное воспитание детей – самый сложный вызов для родителей, требующий гораздо больше времени, усилий и терпения, чем финансовое обеспечение ребенка или другие аспекты родительства. Одна из самых дискуссионных тем – методы наказания ребенка за плохое поведение. В разных странах подходы к наказанию и поощрению могут существенно различаться.

Украинка, проживающая в Германии и ведущая блог в Instagram, поделилась собственными наблюдениями о подходах к воспитанию детей в немецких семьях. По её словам, больше всего её удивило правило, согласно которому каждый детский проступок обязательно влечёт за собой последствия. Именно эта система, как считает блогерша, в значительной степени объясняет более сдержанное поведение немецких детей.

По словам женщины, она обратилась за помощью к педиатру после того, как столкнулась с агрессивным поведением собственных детей по отношению к ней самой. Попытки объяснить детям, что они ведут себя плохо, не приносили длительного результата, поэтому она решила проконсультироваться с врачом.

Видео дня

"Я ходила к педиатру, когда у меня уже лопнуло терпение, я понимаю, что ничего не могу с этим поделать, а мне нужно что-то делать, и я не знаю, как донести до ребенка, что мама – это тоже живой человек", – рассказывает блогерша.

По словам автора видео, педиатр посоветовал ввести четкую систему дисциплинарных наказаний. При этом отмечается, что в данном случае речь не идет о физических наказаниях, которые в Германии запрещены законом. Вместо этого врач предложил другие способы дисциплинирования – например, поставить ребенка на некоторое время в угол или усадить на стул, запретив вставать. Главный принцип такого подхода заключается в том, что после каждого неправильного поступка наказание должно последовать обязательно.

Именно такой подход женщина считает причиной того, что немецкие дети реже устраивают публичные истерики.

"Почему немецкие дети не плачут? Потому что они знают: если ты сейчас в магазине разрыдаешься, устроишь истерику, то, придя домой, будешь стоять в углу полчаса, час или столько времени, сколько определили для тебя родители", – говорит женщина.

Как рассказывает блогерша, такая практика является обычной для многих немецких семей. В то же время она признает, что неоднозначно относится к такому методу воспитания. С одной стороны, она видит его эффективность, а с другой – отмечает, что подобная система напоминает ей строгие подходы, которые, по её мнению, применялись во времена СССР.

В комментариях подписчики поставили под сомнение реальную эффективность воспитания детей без применения физических наказаний в качестве крайней меры.

"Хорошо, а если ребенок не будет стоять в углу или сидеть на стульчике? И что тогда делать?" – пишет один из комментаторов и тут же получает ответ: "Бить".

Другие же, напротив, резко раскритиковали саму идею телесных наказаний.

"Главное – понимать, что дети младшего дошкольного возраста не совершают плохих поступков, чтобы вас разозлить. Нужно запастись терпением и воспитывать именно через игру, проводить совсем небольшие беседы, без полемики. Своим примером показывать, как нужно", – писали в комментариях.

Другая женщина в комментариях написала, что система наказаний, о которой рассказала автор видео, вообще является "бредом" и такого в Германии на самом деле нет.

"8 лет работаю в Германии воспитателем и впервые слышу такой бред. Знаю сотни детей, и никто их не наказывает. Здесь нет наказаний, а есть "последствия". То есть ребенку объясняют: если ты, например, не уберешь игрушки, то не будешь смотреть мультики, потому что у нас есть правило: сначала навести порядок. И это не наказание. Если бы вы сажали своего ребёнка на стульчик или, не дай Бог, ставили в угол, и он об этом рассказал бы в детском саду, то вас вызвали бы на беседу к руководителю садика, составили бы протокол, и вас бы отметили, а при дальнейших подобных случаях подключили бы службу по делам несовершеннолетних", – написала пользовательница.

Правила жизни в других странах

Как писал УНИАН, украинка, проживающая в Германии, рассказала о строгих правилах пользования арендованным жильем, которые до сих пор её удивляют. Самым важным является соблюдение тишины ночью и по выходным, когда запрещено даже пылесосить или стирать. Также действуют ограничения на сушку белья, содержание животных и т. д.

Кроме того, мы приводили рассказ украинки о жизни в Хорватии. Среди преимуществ жизни там называют красоту природы, спокойный ритм жизни, развитый транспорт и доброжелательных местных жителей. В то же время к недостаткам относятся высокая стоимость жизни, массовое курение и сложная бюрократия, связанная с легализацией.

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