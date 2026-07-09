Украинка дала ценные советы тем, кто планирует переезд в Румынию

Блогерша поделилась, как "не потеряться" в новой стране.

Украинка Дарья, переехавшая в Румынию, опубликовала в своем TikTok видео с пошаговыми советами для соотечественников, которые только планируют эмигрировать в эту страну.

Первым шагом, по её словам, является оформление временной защиты – она даёт право на проживание, доступ к рынку труда, медицине и образованию для детей. Сделать это можно в UNHCR (Temporary Government Protection for Ukrainians).

"Оформление временной защиты: в Бухаресте это делается очень просто. Нужен паспорт, вас фотографируют, и через несколько часов у вас готовый документ", – рассказала автор видео.

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Дарья посоветовала сразу расспрашивать сотрудников центра о бесплатных языковых курсах, врачах, юристах и помощи с трудоустройством – там предоставят все необходимые контакты.

Далее – поиск жилья, который, по словам украинки, может затянуться на несколько недель. Полагаться только на риэлторов она не советует: стоит следить за объявлениями на сайтах по аренде, в Facebook и Telegram-группах. Среди полезных приложений – Imobiliare.ro, Storia и OLX.

"Пишите сразу в WhatsApp компаниям, которые размещают объявления. Уточняйте, актуальна ли квартира, и сразу договаривайтесь о просмотре. Английский здесь понимают отлично, и это большой плюс. Мы, например, нашли квартиру всего после четырёх просмотров. Но сейчас это может быть сложнее, поэтому действуйте параллельно по всем направлениям", – поделилась девушка.

Еще один совет – приобрести местную SIM-карту сразу после приезда, а вот с открытием банковского счета можно не торопиться.

"Хотя здесь и можно свободно пользоваться украинскими картами, свой счет в Румынии рано или поздно понадобится", – сказала блогерша, добавив, что арендодатели нередко просят оплату в леях, поэтому счет в Revolut пришлось открыть уже в первый месяц.

По словам эмигрантки, легче всего в Румынии адаптируются те, кто работает удаленно:

"Это вообще идеальный вариант, потому что средняя заработная плата здесь довольно низкая по сравнению с ценами на аренду и услуги".

Среди других советов – как можно быстрее найти семейного врача и установить полезные приложения: 24Pay, Cfr Călători, Еmag, Sameday, Mega Image, Lidl Plus.

"Начните искать сообщества. Здесь много украинских чатов. Знакомьтесь, посещайте мероприятия, общайтесь, ведь найти единомышленников, а в дальнейшем друзей в эмиграции, очень помогает в процессе адаптации. Не бойтесь языка. В первое время хватит английского, но со временем лучше начать учить хотя бы базовые фразы и слова", – посоветовала блогерша.

Украинцы в Европе

Ранее УНИАН писал о том, как украинка Татьяна, которая уже пять лет живет в Польше, рассказала в TikTok о плюсах и минусах жизни в этой стране. Среди преимуществ блогерша назвала высокий уровень зарплат, чистые улицы и развитую инфраструктуру. В то же время она призналась, что без знания польского языка начать новую жизнь непросто.

Также украинка Люси, которая из-за войны переехала в Испанию, подсчитала в TikTok свои реальные ежемесячные расходы за границей. Самой крупной статьей расходов оказалась аренда квартиры – 900–950 евро вместе с коммунальными.

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