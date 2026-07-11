'Удивляюсь до сих пор': украинка рассказала о множестве запретов, действующих в немецких квартирах

За нарушение тишины в Германии можно получить штраф в тысячи евро.

Украинка Людмила Русина, которая уже четыре года живет в Германии, рассказала в TikTok о строгих правилах проживания в съемном жилье.

"Запретов в немецких квартирах больше, чем разрешений, и за четыре года жизни здесь я до сих пор удивляюсь, когда узнаю о каком-то очередном странном правиле", – делится женщина.

По её словам, одно из главных правил касается тишины. В Германии чётко определено время, когда жильцам запрещено шуметь по хозяйству.

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"Обычно с 22:00 до 6:00 утра, с 13:00 до 15:00, а также по воскресеньям и в праздничные дни нельзя не то что сверлить, но даже пылесосить, стирать, устраивать шумные посиделки или готовить на гриле, и штраф за такие нарушения может достигать пяти тысяч евро", – рассказывает украинка.

Людмила также поделилась, что строгие требования действуют и в отношении сушки вещей в квартире – из-за риска появления плесени. Во многих домах запрещено сушить белье на балконах, чтобы не портить вид фасада, а иногда и в самих комнатах из-за угрозы появления грибка. Если из-за небрежности арендатора появится сырость, придется оплачивать ремонт или вовсе съехать из квартиры.

Нельзя также загромождать общие коридоры или собственные балконы мебелью, коробками, велосипедами или детскими колясками.

Отдельную историю украинка рассказала о домашних животных. Хомячков или рыбок заводить можно без каких-либо разрешений, а вот с собакой или котом всё сложнее.

"Если вам захочется собаку или кошку, то в большинстве случаев требуется согласие арендодателя. В моем договоре такой пункт есть", – отмечает Людмила.

Интересно, что даже владельцы частных домов не освобождаются от этих правил – участки в Германии обычно небольшие, а дома стоят вплотную друг к другу. Поэтому почти все ограничения касаются и частного сектора.

При этом, как рассказывает украинка, в немецком обществе ценится добрососедство: если кто-то планирует вечеринку, хорошим тоном считается заранее повесить объявление на дверях подъезда – с чем Людмила сталкивалась неоднократно.

Украинцы в Европе

Ранее УНИАН писал, что украинка Дарья поделилась пошаговыми советами для тех, кто планирует переезд в Румынию. Она рассказала об оформлении временной защиты, поиске жилья через сайты аренды, а не через риэлторов, открытии счета в Revolut и других лайфхаках для адаптации в новой стране.

А Татьяна, которая уже пять лет живет в Польше, рассказала о плюсах и минусах жизни в этой стране. Среди преимуществ блогерша назвала высокие зарплаты, чистые улицы и развитую инфраструктуру, а среди недостатков – сложный доступ к медицине, закрытые по воскресеньям магазины и трудности с оформлением документов.

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