Популярный туристический город Европы запретит строительство новых отелей

Ранее в городе уже ввели ограничения на краткосрочную аренду жилья.

Греческие Афины могут ограничить строительство новых отелей, чтобы сдержать рост туристического потока, который уже становится бременем для местного населения. Об этом пишет Euronews.

Издание отмечает, что ранее город уже "заморозил" выдачу разрешений на сдачу жилья в краткосрочную аренду в некоторых районах. Теперь то же самое могут сделать и с лицензиями на строительство новых отелей.

"Нам действительно нужно посмотреть, нужны ли нам еще отели, сколько и где. Нам нужно увидеть и подумать, сколько дополнительной туристической нагрузки мы можем выдержать и где. Мы не должны стать Барселоной. Мы должны понимать, что есть перенасыщенные районы, которые не могут позволить себе новые места: будь то краткосрочная аренда или нет", – заявил в комментарии изданию мэр города Харис Дукас.

Согласно последним данным, в столичном регионе Аттика насчитывается 68 934 гостиничных мест, из которых около 35 000 расположены в самих Афинах и пригородах.

Представители гостиничной отрасли признают, что количество отелей в греческой столице в последнее время действительно резко возросло.

Президент местной ассоциации отельеров Евгениос Вассиликос также соглашается, что опыт Барселоны, где вообще запретили краткосрочную аренду жилья (с 2028 года) и прекратили выдавать лицензии на новые отели (в 2017 году), является хорошим примером для подражания и в Афинах.

Как пишет Euronews, Афины сейчас являются самым популярным туристическим направлением в Греции. В прошлом году город посетили 12 миллионов иностранных туристов. При этом население всей столичной агломерации составляет около 3,6 млн человек.

