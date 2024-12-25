Существует множество очевидных плюсов посещения греческой столицы вне сезона.

Греция традиционно считается летним туристическим направлением. Однако в последние годы в топ-сезон отпусков там настолько многолюдно и жарко, что многие туристы постепенно задумываются над тем, чтобы посещать эту невероятную страну в другое время года. Еще один аргумент в пользу посещения Греции вне сезона – более высокие туристические налоги летом.

Писательница и заядлая путешественница Мэриэнн Райт в своем блоге для The Independent рассказала подробнее о плюсах посещения греческой столицы в зимние месяцы.

"Летом шумная столица Греции часто используется путешественниками в качестве остановки по пути на острова, но спросите любого местного жителя, и он подтвердит, что зима – не только хорошее время, но и лучший сезон для посещения", – говорит путешественница.

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Она отмечает, что в теплые месяцы Афины обычно переполнены настолько, что приходится часами стоять под палящим солнцем в очередях в музеи и рестораны. Зимой же в Афинах тихо, погода мягкая (с температурой 10-17°C в середине декабря), без очередей на вход в достопримечательности, куда билеты с ноября по март стоят в два раза дешевле, отели предлагают скидки, а местные жители наконец могут наслаждиться своим собственным городом.

И хотя в греческой столице обычно нет "традиционных" рождественских ярмарок, ее центральные улицы и площади сверкают праздничными огнями, а магазины остаются открытыми допоздна.

"Одно из мест, которое стоит посетить, – это временная рождественская ярмарка Meet Market, на которой представлено более 40 местных мастеров для покупки локальных подарков. Насладитесь греческим рождественским печеньем, меломакароной (медом) и курабьедес (миндалем), а также попробуйте мастику – дижестивный греческий ликер, приготовленный из дерева, растущего только на острове Хиос, который кажется особенно праздничным", – советует Мэриэнн.

При этом она отмечает, что туристов совсем не должны пугать ранние закаты солнца, ведь с наступлением темноты город сияет различными световыми инсталяциями. Кроме того, вечерние часы можно посвятить культурной жизни, посещая художественные галереи или театральные представления.

"Смените летние прогулки по островам на модные зимние прогулки по районам, как местные жители", – советует путешественница, особенно обращая внимание на городские районы Псири, Анафиотика и Кукаки.

Также она подчеркивает, что благодаря умеренным температурам, в Афинах все еще можно пообедать на свежем воздухе зимой. При этом туристы могут воспользоваться сезонными скидками во многих популярных заведениях питания – как никак, в Афинах аж 36 ресторанов, входящих в путеводитель Мишлен.

"Настоящая звезда Афин в любое время года – это 2500-летние колонны Парфенона без крыши, которые сверкают на вершине Акрополя. Вы можете увидеть их почти с каждого угла улицы, но они особенно прекрасны вблизи. Зимой вы не только можете насладиться входом за полцены, но и имеете возможность пройти прямо сквозь них без очередей и преодолеть 160-метровый подъем в более прохладную погоду (когда я это делала, было 17°C). Было бы почти непостижимо попытаться сделать это в более теплые условия – прошлым летом Акрополь приостановил экскурсии около полудня из-за опасной жары в 40°C", – подытожила Мэриэнн.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт рассказала о главных ошибках туристов во время отдыха в Греции, а также дала несколько советов, как их избежать.

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