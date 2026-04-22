Lufthansa сокращает 20 тысяч рейсов из-за резкого подорожания авиатоплива, – Sky News

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о сокращении 20 тысяч ближнемагистральных рейсов этим летом, чтобы уменьшить расходы на авиационное топливо, цена которого более чем удвоилась, пишет Sky News.

Отмечается, что большинство сокращений связано с закрытием убыточного подразделения CityLine и выводом из эксплуатации 27 самолетов. В компании также отметили, что на решение повлияли трудовые споры с персоналом.

В Lufthansa отметили, что сокращение рейсов позволит сэкономить около 40 тыс. тонн авиационного топлива и составит лишь 1% от общего объема их пассажирских перевозок.

Компания также пересматривает свою европейскую сеть. Убыточные маршруты из Франкфурта и Мюнхена закрываются, зато расширяются рейсы из Цюриха, Брюсселя и Вены.

Несмотря на изменения, в Lufthansa уверяют, что пассажиры сохранят доступ к глобальной маршрутной сети и дальнемагистральным рейсам.

Рост расходов затронул большинство авиакомпаний на фоне ограниченных поставок нефти с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива. Это уже ощущают и пассажиры, поскольку цены на билеты существенно растут.

Глава Ryanair Майкл О'Лири в этом месяце отмечал, что существует риск перебоев с поставками топлива уже с мая, если пролив останется закрытым. По его словам, стоимость нефти является лишь частью проблемы, тогда как более насущной проблемой является именно доступность реактивного топлива.

Дефицит авиационного топлива – последние новости

17 апреля сообщалось, что Брюссель готов потребовать распределения запасов авиационного топлива по всему ЕС, поскольку Европу ждет лето с дорогими авиабилетами и потенциальными отменами рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы остался шестинедельный запас авиационного топлива. Поставки керосина в значительной степени осуществляются из стран Ближнего Востока, которые сильно пострадали из-за закрытия Ормузского пролива.

