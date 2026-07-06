Что такое 'бумераскинг' и почему эта привычка разрушает общение: объяснение психологов

Скрытые черты поведения, из-за которых люди могут изменить мнение о вас.

Представьте себе ситуацию: кто-то спрашивает вас о планах на лето, вы кратко отвечаете – и через секунду собеседник уже восторженно рассказывает о собственном отпуске на Амальфитанском побережье, совершенно забыв, что только что спрашивал о вас. Психологи даже придумали для такого приёма отдельное название – "бумераскинг", пишет NőkLapja.hu.

Несмотря на название, с поколением бумеров это явление не связано. Речь идет о бумеранге: вопрос как бы летит к собеседнику, но через мгновение возвращается обратно – и отвечает на него уже сам тот, кто спрашивал.

По сути, человек задает вопрос не потому, что ему действительно интересен ответ, а чтобы получить повод перевести разговор на себя – рассказать о собственных успехах, проблемах или просто поделиться историей.

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Специалисты выделяют три разновидности этого приёма.

Первый – хвастливый. Человек спрашивает об экзамене собеседника только для того, чтобы через секунду похвастаться своей отличной оценкой и похвалой от руководства.

Второй – жалобный. Вопрос о начальнике или работе коллеги становится лишь поводом выговориться о собственных проблемах на службе.

Третий – нейтральный обмен информацией. Здесь нет ни хвастовства, ни жалоб: человек просто хочет рассказать о себе, например, в ответ на вопрос о братьях и сестрах начать говорить о своей семье.

Почему это неприятно

Большинство людей хотя бы раз сталкивались с таким приёмом – и даже сами его использовали. Проблема не в том, что человек хочет рассказать о себе, а в том, что собеседник чувствует: вопрос был лишь прикрытием.

Интересно, что часто к этому приёму прибегают именно из вежливости – людям кажется неудобным сразу начинать разговор со своей истории, поэтому они сначала о чём-то спрашивают. Впрочем, по мнению психологов, такая манера производит худшее впечатление, чем откровенное хвастовство: собеседники воспринимают такого человека как менее искреннего, а себя – как статиста в чужом монологе.

Как этого избежать

Психологи советуют несколько простых вещей:

– Говорить прямо. Если есть новость или интересная история – необязательно маскировать её вопросом.

– Задавать настоящие уточняющие вопросы и действительно слушать ответ, а не ждать своей очереди говорить.

– Следить за балансом разговора: если замечаете, что постоянно перетягиваете внимание на себя, сознательно дайте больше пространства собеседнику.

Психология

Ранее психологи раскрыли глубокий смысл привычки есть руками. Для миллиардов людей в таких странах, как Индия, Эфиопия и ряд стран Ближнего Востока, еда руками остается важной культурной практикой. То, что кажется простой привычкой, нередко является ритуалом, укрепляющим связь между людьми.

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