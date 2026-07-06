Украина поразила танкеры с бензином для оккупированного Крыма: Мадяр раскрыл детали (видео)

Они пытались доставить крупную партию топлива на оккупированный полуостров, но в Азовском море что-то пошло не так.

В ночь на 6 июля Силы обороны успешно поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди в Telegram. "В Азовском море уничтожены два танкера с бензином из Таганрога в Крым", – уточнил Мадяр.

В частности, каждый из этих танкеров перевозил по 7 тыс. тонн топлива (объем 200 вагонов-цистерн). Речь идет о танкерах проекта 15781.

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Также, по словам военного, были уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) большой дальности С-400 "Триумф", которые используются для запусков баллистических ракет по наземным целям.

Эти ЗРК размещались в населенном пункте Глазовка (временно оккупированный Крым) и населенном пункте Косенки (Брянская обл. РФ).

Также Мадяр отметил, что в оккупированной Керчи были поражены нефтебаза и радиолокационная станция "Небо-У".

В целом, по данным Мадяра, украинские дроны результативно действовали в тылу противника и в оперативной глубине, поразив 47 военных целей.

Как уточнили в Силах специальных операций ВСУ, в ночь на 6 июля дроны поразили нефтяной танкер класса "Волганефть".

"Судно следовало по Азовскому морю. Эти танкеры являются важной частью топливной логистики РФ. Они используются для транспортировки нефтепродуктов между НПЗ и поставки топлива", – говорится в сообщении.

Вместе с тем нефтяной терминал в порту Керчи был поражён повторно.

"Нефтебаза играет ключевую роль в логистике нефтепродуктов оккупированного полуострова. Терминал обеспечивает приемку, хранение и перевалку нефти между железной дорогой, резервуарным парком и танкерами. Результаты поражений уточняются", – указано в сообщении.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля подразделения Сил обороны нанесли удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в городе Ярославль.

Также был поражен нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" (населенный пункт Слободка).

Еще один удар был нанесен по терминалу перевалки светлых нефтепродуктов "ТЕС-Терминал-1" в Керчи.

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