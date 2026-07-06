Телескоп Hubble запечатлел редкое место рождения звезд

Эти звезды уже набрали почти всю свою массу, но еще не начали термоядерные реакции в своих ядрах.

Космический телескоп Hubble сделал снимок области LH 95 в Большом Магеллановом Облаке. Там астрономы обнаружили тысячи молодых звёзд, пишет ScienceDaily.

Отмечается, что на снимке видны яркие синие и белые звёзды на фоне красных облаков водорода. По словам ученых, красное свечение возникает из-за излучения водорода. Это свидетельствует об активном формировании новых звёзд.

Также на снимке можно заметить темные полосы, которые образованы плотными пылевыми облаками. Они ещё не рассеялись под действием излучения массивных звёзд.

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Всего ученые обнаружили в области LH 95 около 2,5 тысячи молодых звёзд. Они уже набрали почти всю свою массу, но ещё не начали термоядерные реакции в своих ядрах.

Исследователи отметили, что эти звезды продолжают сжиматься под действием собственной гравитации и постепенно поглощают газ и пыль из окружающих дисков.

Ученые обратили внимание на то, что эти процессы протекают медленнее, чем считалось ранее. Они рассказали, что молодые звёзды по мере старения захватывают всё меньше вещества, однако могут продолжать накапливать его в течение нескольких миллионов лет.

Исследователи поделились, что самая массивная из звезд в области LH 95 имеет массу примерно в 60−70 раз больше массы Солнца. Однако, по словам ученых, она примерно на миллион лет моложе большинства своих соседей, возраст которых составляет около 4 млн лет.

Уникальная космическая обсерватория падает на Землю

Ранее издание Space писало, что NASA готовится к беспрецедентной попытке спасти космический телескоп Swift, который почти 22 года работал на орбите Земли. Сейчас телескоп стремительно теряет высоту и приближается к верхним слоям атмосферы.

Главной особенностью Swift является способность практически мгновенно переориентироваться на новые источники излучения. Именно это выделяет его даже на фоне других известных космических обсерваторий.

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