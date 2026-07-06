Нарушения зрения могут свидетельствовать о рассеянном склерозе: на что стоит обратить внимание

Зрение иногда может своевременно сигнализировать о патологических процессах, происходящих в нервной системе.

Размытое зрение, боль в глазах или странное угасание цветов – симптомы, которые многие люди связывают с усталостью, проблемами с очками или длительной работой за экраном. В то же время такие жалобы могут быть связаны и с неврологическим заболеванием – рассеянным склерозом, пишет egeszsegkalauz.hu.

Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует миелин – защитную оболочку нервных волокон. Это нарушает передачу нервных импульсов между головным мозгом и различными частями тела.

Поскольку зрительный нерв и нервные пути, отвечающие за движения глаз, являются частью центральной нервной системы, болезнь нередко впервые проявляется именно нарушениями зрения. В некоторых случаях они возникают раньше, чем онемение, нарушения походки или проблемы с равновесием.

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Осмотр у офтальмолога, в частности обследование методом оптической когерентной томографии (ОКТ), может играть важную роль в раннем выявлении заболевания.

Воспаление зрительного нерва – один из первых сигналов

Наиболее известным офтальмологическим проявлением рассеянного склероза является воспаление зрительного нерва (оптический неврит), которое во многих случаях становится первым сигналом болезни.

Симптомы обычно развиваются в течение нескольких часов или дней. Человек внезапно замечает, что одним глазом видит хуже – словно перед ним появляется серая пелена или туман. Чаще всего поражается только один глаз, а ухудшение зрения сопровождается болью при движении глаз.

Изменения в восприятии цветов

Поражение зрительного нерва влияет не только на остроту зрения, но и на восприятие цветов.

Одним из характерных симптомов является то, что цвета, особенно оттенки красного, кажутся более тусклыми. Один и тот же предмет может выглядеть менее ярким при взгляде одним глазом, чем другим. Иногда такие изменения возникают ещё до заметного ухудшения остроты зрения.

Какие еще симптомы могут возникать

Нарушения зрения при рассеянном склерозе не ограничиваются лишь его размытостью.

У части пациентов снижается контрастность или возникает ощущение "выцветания" изображения. Другие жалуются на трудности при чтении, сложности с слежением за строками или ощущение, что глаза двигаются несогласованно.

Также возможны выпадения части поля зрения, трудности с отслеживанием движущихся объектов или ощущение "сдвига" изображения. Все эти симптомы могут свидетельствовать о поражении нервной системы.

Двоение в глазах

Не все нарушения зрения при рассеянном склерозе связаны непосредственно со зрительным нервом. Болезнь может поражать нервные пути, координирующие движения глаз, из-за чего возникает двоение. Симптом обычно появляется внезапно и существенно затрудняет повседневные дела – чтение, вождение автомобиля или передвижение по лестнице.

Хотя причин двоения может быть много, у молодых людей оно может быть одним из возможных проявлений рассеянного склероза.

Невольные движения глаз

Более редким проявлением заболевания является нистагм – неконтролируемые ритмические движения глаз. В таких случаях люди могут ощущать, что окружающее пространство "дрожит" или "прыгает". Симптом часто усиливается при усталости или стрессе.

Почему зрение может ухудшаться в жару

При рассеянном склерозе повышение температуры тела может временно усиливать уже имеющиеся симптомы. После горячей ванны, сауны, интенсивной физической нагрузки или лихорадки человек может заметить ухудшение зрения. Это явление называют феноменом Утхоффа.

Важно, что оно не обязательно свидетельствует о новом обострении, а отражает временное нарушение работы уже пораженных нервных путей.

Как ставят диагноз

Диагностика рассеянного склероза часто начинается именно в кабинете офтальмолога, ведь пациенты обращаются из-за внезапного ухудшения зрения или боли при движении глаз.

Дальнейшее обследование может включать консультацию невролога, МРТ и специальные офтальмологические тесты. Одним из важнейших методов является оптическая когерентная томография (ОКТ), которая позволяет за несколько минут безболезненно оценить состояние сетчатки и зрительного нерва и выявить даже незначительные изменения.

Когда нужно обратиться к врачу

Внезапное ухудшение зрения нельзя игнорировать. Если зрение одного глаза резко ухудшилось, появилась боль при движении глаз, двоение или изменилось восприятие цветов, необходимо как можно скорее обратиться к офтальмологу или неврологу.

Даже если причиной окажется не рассеянный склероз, своевременное обследование имеет важное значение для постановки правильного диагноза и начала лечения.

Больше новостей о зрении

Ранее врачи рассказали, какие продукты помогут улучшить зрение. Отмечалось, что эти продукты содержат много необходимых витаминов и антиоксидантов.

Также офтальмологи назвали семь способов ухудшить зрение, даже не осознавая этого. Подчеркивалось, что около 2,2 млрд человек во всем мире имеют нарушения зрения, причем у половины из них проблем можно было бы избежать при своевременном обследовании.

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