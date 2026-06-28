Аномальная жара в одной из стран Европы унесла жизни около 1000 человек за несколько дней

По данным СМИ, 85 % погибших – люди в возрасте от 65 лет.

Франция столкнулась с одной из самых сильных волн жары за последние годы. По предварительным оценкам, всего за несколько дней аномально высокие температуры могли привести к около тысячи дополнительных смертей, сообщает Euronews.

По данным ведомства, с 24 июня в стране зарегистрировали примерно на тысячу смертей больше, чем обычно фиксируется в этот период. При этом данные пока носят предварительный характер. Больше всего пострадали регионы, где был объявлен самый высокий – красный – уровень опасности из-за жары. Речь идет, в частности, об Иль-де-Франс, Новой Аквитании, Бретани, Центре – Долине Луары, Нормандии и регионе Пэ-де-ла-Луаре.

По информации Public Health France, около 85 % умерших составляли люди в возрасте от 65 лет.

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"В течение недели в отдельных районах Франции температура воздуха превышала отметку +40 °C, что существенно увеличило нагрузку на больницы, скорую помощь и спасательные службы. Более тридцати департаментов страны большую часть недели находились под красным уровнем погодной опасности", – отмечает СМИ.

В среду Франция также пережила самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений: средняя суточная температура достигла +30 °C.

В Париже ввели ограничения

Из-за жары власти Парижа запретили употребление алкоголя в общественных местах в течение выходных, чтобы снизить нагрузку на экстренные службы. Также перенесен запланированный на субботу Парад гордости (Paris Pride). Кроме того, Эйфелева башня и Лувр в жаркие дни закрывались раньше обычного.

Многие жители и туристы искали прохладу в городских парках и у каналов. В то же время власти предостерегли от купания в неприспособленных местах после того, как в пятницу вечером в канале Сен-Мартен утонул мужчина.

"Мы уже неоднократно подчеркивали и повторим ещё раз: купание вне разрешённого времени и в местах, где нет спасателей, опасно", – заявил мэр Парижа Эммануэль Грегуар.

Еще одним трагическим событием стала гибель 21-летнего футболиста клуба "Генгам", выступающего во французской Лиге 2. По сообщениям местных СМИ, Кензо Кис утонул в реке Рона.

В клубе выразили соболезнования родным и близким спортсмена и заверили, что поддержат его семью в это трудное время.

Жара охватила значительную часть Европы

Экстремально высокие температуры в последние дни наблюдаются не только во Франции.

В Великобритании в пятницу зафиксировали самый жаркий день июня за всю историю наблюдений. По предварительным данным национальной метеослужбы Met Office, в деревне Сантон-Даунгем в графстве Саффолк температура поднялась до +37,3 °C.

В то же время в Германии и Испании столбики термометров также превышали отметку +40 °C.

Что в других странах

Напомним, аномальная летняя жара унесла жизни по меньшей мере 212 человек в Испании. Из-за жары в стране больше всего пострадали центральные и северные регионы. Днем с наибольшим избыточным уровнем смертности стал 24 июня – день, на который пришлась почти половина всех смертей (96). Однако вторник и среда были признаны самыми жаркими днями, зарегистрированными в Испании в этом месяце как минимум с 1950 года.

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