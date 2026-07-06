НБУ выпустит серебряную монету ко Дню независимости, которая станет 'хитом': в чем ее особенность

Памятная серебряная монета будет иметь номинал 20 гривень.

Национальный банк выпустит новую памятную серебряную монету, посвященную 35-летию Независимости Украины. Об этом говорится в обнародованном НБУ плане выпуска памятных монет и сувенирной продукции на 2026 год.

Монета входит в нумизматическую серию "Украинское государство". Памятная монета будет иметь номинал 20 гривень. Для её чеканки будет использовано серебро, масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 грамма.

Продажи монеты планируется начать в августе. Запланированный тираж – до 5 тысяч штук.

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НБУ планирует выпустить еще две памятные монеты к 35-летию Независимости. В частности, запланирована монета из нейзильбера номиналом 5 гривень тиражом до 75 тысяч экземпляров, а также золотая монета номиналом 100 гривень, тираж которой будет ограничен 1000 экземплярами.

По мнению специалистов, наибольшее внимание коллекционеров привлечет именно серебряная монета, ведь ее тираж ограничен 5 тысячами. Золотую монету выпустят еще меньшим тиражом, однако из-за значительно более высокой стоимости она будет рассчитана на более узкий круг покупателей.

Памятные монеты НБУ с ограниченным тиражом традиционно пользуются значительным спросом среди коллекционеров. Наибольший интерес обычно вызывают выпуски, посвященные государственным символам, годовщинам Независимости, выдающимся историческим событиям и ВСУ.

Монета, посвященная 35-летию Независимости Украины, сочетает в себе сразу несколько факторов, которые могут обеспечить ей высокий спрос: юбилейную тематику, чеканку из серебра, ограниченный тираж и принадлежность к серии "Украинское государство".

Памятные монеты в Украине – последние новости

Недавно стало известно, что НБУ вводит в обращение две новые памятные монеты серии "Мы сильны. Мы вместе", посвященные Николаевской и Одесской областям. Обе памятные монеты имеют номинал 10 гривень. Их аверс полностью повторяет дизайн аверса оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

Еще в мае Национальный банк ввел в обращение две памятные оборотные монеты, посвященные Сумской и Черниговской областям. Они также вошли в тематическую серию "Мы сильны. Мы вместе".

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