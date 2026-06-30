Новая волна жары уже близко: в Европе похолодает всего на несколько дней (карта)

Синоптики предупреждают, что после непродолжительного похолодания в Европу придет новая волна аномальной жары.

Синоптики предупреждают: жара в Европе еще не закончилась. Согласно прогнозам, уже через неделю на значительной части континента вновь установится экстремально высокая температура.

Как пишет Polskie Radio24, наиболее сильная жара ожидается в странах Южной и Западной Европы. Так, 7 июля на юге Португалии и Испании воздух может прогреться до +42…+43°C. Во Франции прогнозируют от +38 до +42°C, а в ряде других регионов Западной Европы температура также приблизится к опасным значениям.

Новая волна жары сохранится несколько дней и постепенно распространится на Центральную Европу. В отдельных странах температура может достигать +35…+38°C, а местами – приближаться к отметке +40°C.

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По предварительным расчетам, пик жары ожидается в середине июля. Особенно высокие температуры прогнозируются в центральной и западной части Европы, где сохранятся условия для продолжительной жары.

При этом метеорологи подчеркивают, что речь идет о долгосрочных прогнозах, основанных на численных моделях атмосферы. Такие расчеты могут корректироваться по мере поступления новых данных, поэтому точные показатели температуры и география наиболее сильной жары еще будут уточняться.

Тем не менее специалисты советуют уже сейчас учитывать вероятность новой волны экстремальной жары, особенно тем, кто планирует поездки по Европе в первой половине июля.

30 июня в Украине ожидается пик жары, после чего температура начнет снижаться. Синоптик Виталий Постригань сообщает, что 30 июня столбики термометров поднимутся до +30…+37°C. В первые дни июля сохранится аномально теплая погода из-за антициклона, но уже 3 июля начнется смена воздушных масс. На выходных в страну поступит более прохладный воздух, это приведет к постепенному снижению температуры.

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