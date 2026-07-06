Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ в России

Этот НПЗ участвует в снабжении российской оккупационной армии.

Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный на расстоянии 2 500 км от государственной границы Украины, успешно поражен украинскими защитниками.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram. "Подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу (Омская область), который находится на расстоянии почти 2 500 км от государственной границы Украины", – отмечается в сообщении.

В частности, это последний из 11 крупнейших производителей бензина в РФ, который был поражен украинскими военными.

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Как отметили в Генштабе, этот НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в РФ (более 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, смазок и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%).

Кроме того, НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ).

Этот завод также производит бензол, параксилол и ортоксилол, специализированную продукцию и смазочные материалы, сырье для технического углерода, моторные и промышленные масла.

Как подчеркивают в Генштабе, НПЗ задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

При этом на территории зафиксировано попадание с последующим пожаром, степень повреждений уточняется.

"По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год", – отмечается в сообщении.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля подразделения Сил обороны нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Также был поражен нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" (пгт. Слободка).

А в оккупированной Керчи был поражен терминал перевалки светлых нефтепродуктов "ТЕС-Терминал-1".

Кроме того, 4 июля Генштаб раскрыл, насколько сократились мощности российской нефтепереработки за последнее время. Там рассказали о последствиях ударов украинских дронов по нефтяным объектам "страны-бензоколонки".

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